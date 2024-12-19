2025蟬說攜手泰雅部落 打造春日限定深度旅遊露營體驗

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「泰雅獵人體驗活動」在獵人嚮導陪伴下，感受泰雅族世代傳承的山林智慧。蟬說提供
「泰雅獵人體驗活動」在獵人嚮導陪伴下，感受泰雅族世代傳承的山林智慧。蟬說提供

2025年泰雅族櫻花季即將於2月14日至3月9日在新竹五峰鄉的《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》隆重登場！結合一年一度的櫻花盛開與泰雅族文化的深度探索，此次活動以全新深度活動「雲海上的部落餐桌」為核心亮點，邀請家庭旅遊客、朋友出遊與自然愛好者共同參與，體驗文化與自然的浪漫交織。

在新竹懶人露營區中，《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》以其神秘的泰雅部落風情和壯麗的自然風光聞名。其中最引人注意的便是「泰雅獵人體驗活動」在專業的獵人嚮導陪伴下，旅客將穿越幽靜的山徑，聆聽森林的低語，學習辨識動物的足跡與痕跡，感受泰雅族世代傳承的山林智慧。

隨著夜幕降臨，營火點燃，旅客可在火光中啜飲小米酒，聆聽獵人們講述古老的故事，從打獵到部落的生活哲學，聲聲回響於山谷之間，彷彿連森林都在傾聽。這是一場融合學習與沉浸的深度文化探索之旅，讓人與自然的連結更加深刻。

蟬說生活執行長馬驊表示，「透過蟬說看見台灣的一年四季」是《蟬說》的品牌宗旨，與在地原住民、小農夥伴深度合作，共同創造具有意義的深度旅遊體驗，讓住宿不再只是單純的休息，而是深度體驗在地文化的環節之一，同時促進在地創生。

位在海拔1,000公尺上的《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》，因地形優勢很容易可以看到壯闊的雲海景象。兩個館別的風格大不相同，《蟬說：霧繞》在活動、住宿、餐點中結合更多的泰雅族元素；《蟬說：霧語》則是結合在地小農打造高山農村生活，園區有許多親手種植的農作物，讓旅人品嚐到食材直送餐桌的美味。

一開門便是滿滿的粉色櫻花映入眼簾，不管是帳篷、民宿、小木屋，或是現在最流行的露營車，在這邊都可以選擇。營區內有富士櫻與八重櫻2個品種的櫻花樹，富士櫻花色呈現夢幻感的粉紅色，八重櫻則接近桃紅色。

櫻花季期間入住，特別安排不同以往的餐點、體驗活動讓旅人好好享受，從入住的櫻花迎賓小點揭開序幕，以櫻花為靈感製作的甜點與特色飲品，為旅客帶來春天的味覺享受。晚間邀請到白蘭部落在地夥伴表演，包含泰雅部落的白蘭舞蹈班與麻糬體驗，為櫻花季錦上添花。

另外，旅客可以在退房後加價參加「雲海上的部落餐桌」，活動是由《蟬說》一間一間地拜訪部落媽媽的家，收集各家的私房菜單，再透過融合與發想，創造出既保留有原民風味，又帶有創新的部落餐桌料理，讓部落的手藝不失傳。

馬驊指出，餐桌上的食材也特地與在地小農合作，從山間採摘的新鮮食材，到泰雅族傳統料理技藝，每道菜都展現了部落的文化與誠意。

旅客可以一邊品嚐部落私房料理，一邊聆聽族人分享食材的來歷與背後的故事。這不僅是一頓視覺與味覺的饗宴，更是一場深刻的文化交流，將土地的溫度與部落的情感深深烙印在心中。

2025年泰雅族櫻花季現正熱賣中，馬驊邀請旅人把握櫻花限定的綻放期，來一場不同以往的深度旅遊體驗。

此次活動以全新深度活動「雲海上的部落餐桌」為核心亮點。蟬說提供
此次活動以全新深度活動「雲海上的部落餐桌」為核心亮點。蟬說提供
2025年泰雅族櫻花季將於2月14日起在《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》登場。蟬說提供
2025年泰雅族櫻花季將於2月14日起在《蟬說：霧語》與《蟬說：霧繞》登場。蟬說提供

櫻花季 泰雅族 露營區

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