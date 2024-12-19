品牌力永續加持！大毅攜手龍寶新案公開創佳績

品牌力永續加持！大毅建設攜手龍寶建設在台中市14期美和段推出的新案「有愛臻邸」，訴求打造「生活在自然裡的宜居建築」，延續幸福宜居共好理念，剛公開即創造銷售佳績，目前實價登錄揭露28筆交易資訊，最高成交單價已來到每坪80.24萬元，均價約76.98萬元，被視為市場指標。

響應世界低碳潮流，打造垂直綠意宜居風景，自2019年台中市政府推動「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」以來，從綠景陽台、露臺到建築立面，透過多元立體綠化串聯大型公共建設和綠地，不僅落實永續城市承諾，亦形塑出嶄新的花園城市風貌，讓台中屢獲國內外媒體評選為台灣最宜居城市之一，更是「幸福宜居」的生活首選。

近期公開的「有愛臻邸」，為大毅建設與龍寶建設繼「愛臻邸」之後再度攜手的合作案，規劃上也對應14期低密度、高綠覆基因，打造生活在自然裡的宜居建築，並導入「多孔隙建築」概念，藉由多面向開窗採光，創造會呼吸的建築，既可調節內外溫度濕度，亦將風光水綠融入生活。

外觀上考量機能與隱私的錯層跳島設計，則將宜居陽台化身為共享空間，亦是串聯鄰里的自然媒介，兼顧友善距離同時，創造更舒適、更自在的生活想像。

大毅建設董事長林隆深表示，很高興有機會與龍寶建設再度合作，推出「有愛臻邸」這麼精緻的個案，對於龍寶建設董事長張麗莉積極推動建築業共好、將台中市建築業推上國際舞台的用心十分敬佩。

林隆深指出，先前合作的過程，也深深了解到張麗莉對產品規劃、施工嚴謹要求、客戶服務的用心，資訊透明且不吝交流，充分感受龍寶建設的專業與真誠，所以大毅想將這塊珍貴的土地交給龍寶建設，未來14期最好、最有愛的宜居好宅將在這裡誕生，最豐盛的收成，也將歸予所有住戶。

由崇德九路、松全街、松觀街三面臨路街廓包圍的「有愛臻邸」，基地鄰近823公園，建築正面松強國小退縮約160米永久棟距，創造四面採光的通透，規劃延續「愛臻邸」友善開放理念，除了沿街一公里的綠帶軸線，也透過人行道認養與地景藝術設置，呼應學區的環境特質，打造適合全齡休憩、停留的街廓風景。

「有愛臻邸」規劃地上15層、地下3層，56戶住家與4戶店鋪，並結合室內與戶外綠意，打造社區專屬「園林會所」，設置獨立動線、門禁與完善廚房，未來可配合住戶聚會或外燴需求做為創利空間，回饋社區永續經營。

張麗莉表示，有鑑於建築成本持續增加，北屯區房價也來到一個新的里程碑，感謝客戶支持肯定，「有愛臻邸」公開銷售成績不俗，未來也將持續打造更優質的幸福建築。

張麗莉說，龍寶創立36年至今，始終秉持無私分享理念，帶動建築業的利他共好，不僅持續為土地灌溉永續善意的養分，也致力於施工環境保護、綠植栽減碳、友善共生建築、社區總體營造等環節，更將這份對於生活的熱愛，分享回饋給社會公益團體，具體落實ESG永續發展遠景，為城市的美好盡一份心力。

曾於台中市不動產開發公會分別擔任理監事的林隆深與張麗莉，彼此不僅熟識，林隆深亦對張麗莉熱心公益、讓世界看見台灣建築的理想深感敬佩。