數位行銷視角／從「陸海空」多元視角 深化品牌認同

在現今高度競爭的保健食品電商市場，建立新客的認知與初期關係不僅是品牌成長關鍵，更是決定未來能否拓展市場版圖的起點。消費者關注健康，但選擇眾多，品牌該如何脫穎而出？答案在於多元策略的整合運用，如同「陸、海、空」全方位行銷布局。

運用數位（空）、實體（陸）以及口碑（海）多面向策略，能在消費者心中種下信任的種子，讓品牌在競爭激烈的環境中穩健成長。

保健食品市場早已飽和，品牌差異有限，消費者對品質與可信度的要求愈來愈高。品牌若無法在新客接觸的第一時間展現價值，往往將被競品取代。新客經營的初步目標是建立清晰品牌印象，並逐漸引導消費者從陌生訪客轉為忠實顧客。這過程如同在市場中播種，只有經過精準鎖定、信任建立與體驗深化，才能讓新客真正「發芽生根」。

1.「陸」的策略：實體體驗創造深度認知。

在數位時代，實體行銷仍具獨特優勢。透過戶外看板、車體廣告與地區媒體曝光，將品牌訊息直接融入生活場景，讓消費者在日常空間遇見品牌。快閃店更是深化體驗的舞台，透過健康諮詢、講座互動、試用品體驗，品牌能讓新客在現場中直觀感受產品價值。若能跨業合作，如進駐健身房或社區健康中心，則可將保健食品融入目標族群的生活節奏，形成身心健康的完整體驗鏈結。

2.「海」的策略：口碑行銷強化信任感。

消費者深受口碑影響。選擇具有公信力的營養師、健康達人作為品牌代言人，或與健身部落客、YouTuber合作，能讓新客更容易接受品牌資訊。媒體公關與科學期刊背書則進一步強化專業形象，彰顯產品的安全與有效性。透過真實使用者心得、專家觀點，以及媒體報導的多重背書，品牌的可信度大幅提升，新客自然更願意嘗試。

3.「空」的策略：數位行銷與精準鎖定。

數位行銷為快速觸及潛在顧客的重要管道。品牌首先須精確分析消費族群特性，了解不同年齡層與需求，進而優化搜尋關鍵字、透過內容行銷吸引自然流量。部落格、Podcast、YouTube影片等，都是溝通健康知識、產品特色的有效工具。再藉由社群廣告精準鎖定目標受眾，強化初次接觸時的品牌印象。同時，及時回應顧客疑問也至關重要，運用Chatbot或AI客服提供即時諮詢，有助於新客更快轉化為購買者。

數位行銷能建立初步印象，實體體驗則鞏固品牌在消費者心中的具體形象，最後透過口碑背書完成品牌信任的建構。三者組合成一個行銷生態系統，從線上接觸到線下體驗，從專家推薦到消費者間的口耳相傳，每個階段都在深化品牌價值，讓新客體驗從「聽聞」走向「實踐」，最終形塑長期關係。

面對消費者同時在多元管道接觸資訊的情境，品牌訊息必須前後一致。從線上內容行銷到實體廣告，再到口碑推薦，都應保持統一訴求與形象。如此一來，不論消費者在哪裡遇見品牌，都能建立相同的正面聯想並強化記憶，讓信任感持續累積。

在高度競爭的保健食品電商市場，新客經營需要比以往更縝密的策略思考。透過「陸、海、空」多管道整合，品牌不僅能迅速取得新客關注，更能在後續互動中深化信任與價值認同。最終，當這些新客化身為忠誠支持者，品牌就擁有了持續成長與拓展市場版圖的穩固基礎。