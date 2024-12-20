量子覺知手札／賞罰效應 一念改變全局

在工作或生活中，我們總會遭遇到某人的言行、或在被交付的任務上顯現出良好或惡劣的態度。在量子覺知當道的時代中，無論我們採取什麼態度或用什麼方式來處理，它產生的影響都會遠超之前古典力學當道的年代。

主要是量子力學強調了主觀決定客觀的測量不確定性，以及量子觀察者效應所創造的框限作用，而讓事情變得複雜。

倘若我們決定對狀況視若無睹，那麼在沒有任何標準可遵循下，當事者及旁觀者就會用自己個人的認知來解讀我們的不作為，之後他們會因此而做什麼，我們就完全無法掌控了。

倘若無論是基於什麼理由，我們決定採取獎賞或懲罰那些表現良好或犯錯的當事人，那麼我們就必須記住，這個舉動對對方的意識一定會產生指引的效果，也就是獎勵會鼓舞人做同樣的事，而懲罰會讓人逃避做同樣事的結果。

如果，我們能把握機會讓被獎賞或懲罰的當事人，從我們採取的言行中，學習到自己未來改善與成長的訊息，那麼因獎賞或懲罰行動所產生的費用，就能變成增加當事人生產力的投資。

而透過平日觀察者效應所產生的上行下效、風行草偃影響力，就會讓所有相關的人因我們的框限引導，而調整自身的想法與言行，創造可預測的文化與互動。

但是，如果我們未將自己的想法透過具公平與合宜性的賞罰方式傳遞給相關人士，那麼不但和不作為一樣，會產生不可控的混亂，甚至還會產生和自己意圖相反的效果。

這在未來的領導中，是我們必須正視的議題。