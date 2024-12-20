高效上班族／五類組織生力軍

很多經營者都知曉，在創業市場上，「人」是被需要且最重要的資產。美國領導學專家的約翰‧麥斯威爾（John C.Maxwell）在著作《領導贏家─領導力21法則》一書中表示，應該試著把五種人帶進核心經管圈內，他們會對你及你的組織產生最大貢獻度。

這五種人是：

一、具有潛力者：肯自己追求進取的人。

二、積極樂觀者：在組織裡能拉抬團隊士氣的人。

三、助你成功者：催化你成為領袖的人。

四、能增產值者：造就他人價值的人。

五、能驗證價值者：能夠栽培其他領袖栽培者的人。

惠普電腦（HP）公司經理班霍特相信，在一個組織裡，成員對於領導者的回應，可分成三種類別：積極起而跟隨者、遲疑不知如何面對者，以及消極不敢有所作為者。

班霍特表示，「以前，我將最多時間花在那些最消極的人身上，試著去改變他們。現在我花大部分的時間在第一種人身上，因為他們才是我最值得投資的對象。因為選擇積極開放的人，對未來是回收效益最大的 。」