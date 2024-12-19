漢達生技聯手台灣神隆 雙方合作拓展改良型新藥市場

原料藥廠台灣神隆（1789）19日公告，將參與興櫃漢達生技私募案，雙方達成合作共識，將針對改良型新藥共享研發資源，發揮互補優勢，共同推進研究和臨床以及上市註冊、銷售工作等。台灣神隆預計取得漢達私募股票2.2萬張，持股比例達13.5%，成為第二大股東。

台灣神隆表示，漢達生技（6620）是以藥物劑型及處方設計為基礎的研發型製藥公司，團隊在口服製劑領域深耕多年，產品開發聚焦於505(b)(2)新藥以及高技術門檻之利基型學名藥，目前已有數項產品成功於美國及加拿大上市，並有豐富且具潛力的產品在線開發中。

此次神隆戰略投資漢達生技，主要是看重漢達的產品開發技術與商轉能力都已經過市場驗證，神隆和漢達團隊多次深入交流，彼此認可在產品主線與研發能力均有優勢互補，文化相合，合作有利於兩家公司未來發展。

漢達表示，台灣神隆從高技術門檻的原料藥起家，其原料藥產品行銷世界多國，其在惡性腫瘤、阿茲海默症等領域，生產一線用藥。2024年神隆針劑製劑廠所有產線均已通過美國食品藥物管理局（FDA）審核；此外，台灣神隆也已啟動針劑改良型新藥的開發計劃。

漢達進一步指出，期望借助台灣神隆在GLP-1多肽原料藥領域的經驗，開發多肽口服製劑平台，再加上原有Oncore製劑平台，規劃以雙平台來支持公司長期發展。

此外，漢達生技開發505(b)(2)新藥，是通過合成新鹽類調節活性藥物之物理化學性質及藥物動力學特性，故在台灣神隆成為策略夥伴下，漢達生技能更好地掌握原料藥的合成品質與速度，並降低依賴中國原料藥的風險，從而在區域競爭中占據有利位置，對未來產品開發將帶來積極助益。