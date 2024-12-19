快訊

全聯台中倉儲惡火釀奪命悲劇 施工營造商鞠躬致歉：會負起責任

板南線傳異常！1300名旅客被迫下車改搭 北捷曝原因

台中全聯倉儲大火最新災情「4死5傷5人失聯」 警消入夜持續搜救

IR Trust業務三箭齊發 2025拚ESG顧問業務倍數成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IR Trust 三位共同創辦人。左起為鄭友慈、張容甄和涂玨鈺。 記者簡永祥／攝影
IR Trust 三位共同創辦人。左起為鄭友慈、張容甄和涂玨鈺。 記者簡永祥／攝影

IR Trust歷經一年產能滿載的業務沉潛期，持續以將近百家上市櫃公司客戶基礎站穩台灣最大ESG顧問公司地位。在公司內部招募新人與管理組織重新調整後，目前公司已順利解決產能瓶頸的限制、並將於明年再次加速業務成長的腳步，鎖定ESG顧問業務項目力拼倍數以上的成長。

IR Trust目前主力業務包括投資人關係(IR)顧問服務、媒體廣告與ESG顧問三大領域，自2023年底因人力不足使得整體產能無法放大，今年以來始終保持暫停新增客戶的經營策略，即便如此，今年以來在三大業務領域整體仍成長了約15％之多，主要成長動能來自於集團客戶轉投資與旗下子公司、集團公司以及新掛牌公司等的業務挹注，經過一年時間的新人招聘、內部訓練以及工作流程調整等內部管理優化，目前IR Trust已順利解決產能瓶頸問題，預計將從明年起重新啟動業務衝刺的經營策略，並將力拼ESG顧問業務的倍數成長。

IR Trust共同創辦人張容甄指出，今年以來公司經營重心雖並未放在業務衝刺，但營運表現卻大有斬獲，除了首季的投資論壇成功吸引國內外高達逾200位投資機構法人出席參與，同時也成功協助5家集團子公司與公發公司新登錄興櫃及上市櫃掛牌，掛牌成功率達到100％。下半年所舉辦台灣最大的年度ESG論壇也延續一直以來的口碑，再度以超過350人次的全場爆滿順利落幕，獲得相當多的ESG顧問業務洽詢。預計2025年公司的業務成長重心將鎖定在ESG顧問業務方面，挑戰倍數以上的成長。

展望2025年，IR Trust看好公司三項主要業務將可望三箭齊發，共同成長，其中又以ESG顧問業務的成長性最高。張容甄指出，在投資人關係(IR)顧問業務方面，將鎖定集團客戶、新掛牌等作為主要發展重點；其次在媒體廣告業務上，主要著重在公司內部客戶的交叉行銷策略，最後針對ESG顧問業務，除了將深化既有合作夥伴的合作外，也將透過公司既有客戶基礎的交叉業務推廣，創造公司新一波的營運成長動能。

ESG 廣告

延伸閱讀

臺鹽2024蟬聯永續三大獎 榮登食品業ESG表率

一銀深耕ESG 多元公益滿檔

彰銀主辦官田鋼76億聯貸

倍力、零壹進軍減碳市場

相關新聞

新成屋待售量破10萬創新高 內政部喊「買屋慢慢挑」

內政部19日公布113年上半年低度使用住宅及待售新成屋統計數據，顯示全國低度使用住宅宅數達86萬2,446戶，占全國住宅...

Lawson在台申請商標掀熱議 總公司「無展店計畫」：感謝台灣人期待

日本超商羅森（Lawson）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將至台灣展店揣測。羅森今天接受中央社電話採訪時表示，目前並...

中鋼明年1月及第1季盤價平盤 鋼市維穩向前

中鋼（2002）19日拍板明年1月及第1季盤價全面平盤，透過維穩策略度小月，樂觀認定明(2025)年全球用鋼需求將擺脫近...

央行利率凍、美聯準會偏鷹 台灣房屋：通膨預期將導致房市拉鋸

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴今日表示，央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「...

央行未再出手打房…住商：明年量縮格局難解 蛋白區價格仍會鬆動

歷經今年多次打房之後，央行今（19）日決議，此次理監事會議不升息、不升準，又未再提出新一波信用管制措施。住商不動產企劃研...

華航宣布引進空巴、波音各10架新客機 2029年起交付

中華航空今宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。