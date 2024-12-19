華航宣布引進新機計畫 訂購20架旗艦廣體客機4貨機

華航今日舉行董事會，通過20架旗艦廣體客機引進計畫，包括10架A350-1000，搭配勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，以及10架777-9客機，搭配奇異GE9X發動機；此外，同時也引進4架777-8F貨機。華航表示，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。

華航指出，自2023年11月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，即展開整體評估，並自2024年2月起，延攬卓具國際權威及航空專業之顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。

新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，不僅帶來更佳寬敞、舒服及安靜的飛行環境，亦將提供更多的豪華商務艙座位。A350-1000配備先進的電子窗簾設備，提供卓越的遮光效果；777-9則擁有更高的天花穹頂設計，優化的機艙空氣系統及動態LED情境燈光，將帶給旅客前所未有的嶄新體驗，也能讓長途旅行更加放鬆舒適。

貨機機隊方面，華航洞察貨運市場脈動，新購4架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運。新一代777-8F貨機擁有與777F機隊相同的貨艙規格，在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險。營運航程與貨品酬載的提升，發揮整合機隊的綜效優勢，助益華航貨運動能。