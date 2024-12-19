新桃電廠起火檢修逾2年 19日全數回歸台電供電行列
2022年民營新桃電廠發生火災，供電能力減少1/3，經過逾2年機組故障檢修工作，已於今天重新開始接受調度。台電表示，為求保險，並無將該機組計入調度量能，現在等於多出約200MW機組作為供電生力軍。
位在新竹關西鎮的新桃電力股份有限公司2022年3月14日發生火警，當時消防局初判為機械設備異常引起。
新桃電廠是民營電廠，共設3部燃氣渦輪機組，地理位置靠近新竹科學園區，在穩定台灣高科技半導體產業電力上扮演要角。
經過逾兩年機組修復工作，台電今天表示，燒毀的GT1-A氣渦輪機組故障檢修已於上午完成，開始接受調度。台電調度為求保險，並無將該機組計入，如今檢修完成，等於多出來約200MW機組作為供電生力軍。
根據新桃官網，新桃成立於1998年6月16日，為響應政府能源自由化政策，經參與經濟部開放民營發電廠競標而取得興建發電廠的電業權，於新竹縣設置一套裝置容量約60萬瓩（600MW）的複循環發電廠。
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