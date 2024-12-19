生技中心攜手維曙智能科技 透過生成式 AI 加速新藥開發

財團法人生物技術開發中心19日宣布，與維曙智能科技（Vizuro LLC）正式簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手建立新一代AI運算平台，推動新藥開發技術的突破，進一步加速精準醫療的落實，為全球生技產業帶來嶄新的契機。

生技中心表示，在經濟部產業技術司科專計劃的長期資助下，生技中心長期以來專注於癌症新藥、精準醫療與創新療法的開發，近年來在全球AI浪潮的推進下，生技中心也成立智慧生醫組導入AI在新藥開發領域的創新應用。

生技中心董事長涂醒哲指出，生成式AI技術能大幅提升標靶探索與藥物生成設計的效率，透過與專注在生成式AI技術的Vizuro合作，將使得生技中心在癌症新藥的開發上如虎添翼，期望藉由雙方的跨域合作，開發出具有市場首見（First-in-Class）或同類最佳(best-in-class)潛力的利基型新藥，未來也將共同推動AI應用在前期藥物研發的產學研合作聯盟，以加速創新藥物的發展，為全球患者帶來福祉。

生技中心副執行長黃千岳表示，生技中心具備完整的新藥臨床前開發能力，尤其在小分子藥物、生物製劑及核酸藥物等領域累積深厚經驗。Vizuro為生成式AI技術的領導廠商，在美國波士頓與台北設有辦事處，在許多產業領域提供可行的AI解決方案，結合深度學習及因果推理，從多模態資料中推論生物標靶與模擬藥物設計。

生技中心與Vizuro公司雙方計畫將攜手打造一個AI計算平台，推動新藥發現及老藥新用（Drug Repositioning），快速尋找現有藥物的新治療用途，加速實現更具成本效益、快速且精準的新藥開發目標。此次雙方合作協議範圍涵蓋九大領域，包括小分子藥物、抗體藥物複合體（ADC）、雙特異性抗體、反義寡核苷酸（ASO）、小干擾RNA（siRNA）、抗體核酸複合物（AOC）、誘導性多能幹細胞（iPSC）、CAR-NK細胞療法以及癌症疫苗等。

此外，雙方將共同申請經濟部與NVIDIA「Taipei-1」A+計畫等超級運算平台資源，進一步強化平台的AI運算能力，支援更多模態的藥物發現與開發，推動創新藥物的臨床應用。透過雙方強項，攜手開發創新世代的生技製藥產品及平台，推動創新研發與商務合作。

Vizuro LLC 共同創辦人暨執行長魏宇峰表示，維曙智能團隊所開發的生成式因果人工智慧平台，運用在新藥開發上，可拓展潛在生物路徑與標靶搜尋、重新定向藥物或生成藥物設計、找出適合臨床人群的生物標記等，結合生技中心長期在新藥開發和新創育成的專長與Vizuro的因果式與生成式AI開發技術將是強強聯手的契機。生成式AI技術的導入讓新藥開發的過程更加精確、高效，這次生技中心與Vizuro的合作將結合雙方專長，開創藥物發現的新契機，為台灣生技醫藥產業的發展注入嶄新動力。

此次合作不僅為生技中心在生成式AI領域取得重要里程碑，更是台灣AI技術與生技醫藥產業融合的新典範。生技中心將透過此平台深化與學術界及產業界的合作，推動AI技術於前期藥物研發的應用，進一步帶動國內生技產業邁向國際市場。