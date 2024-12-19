快訊

全聯台中倉儲惡火釀奪命悲劇 施工營造商鞠躬致歉：會負起責任

板南線傳異常！1300名旅客被迫下車改搭 北捷曝原因

台中全聯倉儲大火最新災情「4死5傷5人失聯」 警消入夜持續搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

中鋼明年1月及第1季盤價平盤 鋼市維穩向前

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼。圖／聯合報系資料照
中鋼。圖／聯合報系資料照

中鋼（2002）19日拍板明年1月及第1季盤價全面平盤，透過維穩策略度小月，樂觀認定明(2025)年全球用鋼需求將擺脫近二年衰退，可望邁向復甦前景。

中鋼表示，全球經濟維持向好態勢，國際鋼市緩步復甦，但第1季適逢春節長假，屬傳統產業淡季，加上市場目前多觀望美國川普新政走向，中國大陸利多政策尚需時間發酵，短期鋼市仍處調整階段。

為穩定下游客戶購料成本，針對明年元月月盤與與第1季季盤產品都以平盤開出，並依各產業需求與競爭環境不同，搭配多元措施協助用戶爭取訂單。

中鋼指出，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2025年全球鋼鐵需求將較今年增加 2060萬公噸、至17.7億公噸，成長幅度達1.2%，脫離過往兩年的衰退，可望邁向復甦前景。

總體經濟方面，歐美通膨壓力緩解，漸進開啟降息循環，逐步淡化高利率環境對經濟活動的抑制效應，OECD將2025年全球經濟成長預估值上調至3.3%，全球經濟可望維持穩健成長。

台灣近期經濟表現穩健，出口受新興科技與AI浪潮帶動下持續擴張，帶動內需和投資建設，消費動能穩定上升， 主計總處預測2025年台灣經濟成長率達3.29%。

鋼鐵需求部分，台灣工業生產指數連續八個月正成長，帶動廠辦、機械設備與伺 服器需求成長。歐洲雖面臨汽車業生存危機，然受惠於歐洲央行降息與消費者支出回溫，用鋼產業需求仍有支撐。

中國大陸11月製造業PMI上升0.2來到50.3，連續兩個月處於擴張區間，並定調明年將加強貨幣、財政與就業等政策協調配合，提振消費與擴大內需。

世界鋼協統計今年10月全球粗鋼產量年增1%，大陸前11月粗鋼產量累計9.29億公噸、年減2.7%。中鋼協統計12月上旬鋼材社會庫存降至776萬公噸，月減5.4%、年減11.8%，為2020年以來低點，庫存水準處於近年低位，供給面已相對緊縮，後市審慎樂觀。

中鋼明年1月及第1季盤價平盤，鋼市維穩向前。業者提供
中鋼明年1月及第1季盤價平盤，鋼市維穩向前。業者提供

中鋼 消費

延伸閱讀

美國將放緩降息腳步 人民幣貶至1年來新低

Fed鷹派降息市場震盪 法人：經濟與政策雙邊找平衡

林岱樺：刪潛艦預算危及國防人才 切勿害高雄又害台灣

6年虧64億！被迫承接興達海基「大錢坑」 中鋼集團工會要經濟部負責

相關新聞

新成屋待售量破10萬創新高 內政部喊「買屋慢慢挑」

內政部19日公布113年上半年低度使用住宅及待售新成屋統計數據，顯示全國低度使用住宅宅數達86萬2,446戶，占全國住宅...

Lawson在台申請商標掀熱議 總公司「無展店計畫」：感謝台灣人期待

日本超商羅森（Lawson）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將至台灣展店揣測。羅森今天接受中央社電話採訪時表示，目前並...

中鋼明年1月及第1季盤價平盤 鋼市維穩向前

中鋼（2002）19日拍板明年1月及第1季盤價全面平盤，透過維穩策略度小月，樂觀認定明(2025)年全球用鋼需求將擺脫近...

央行利率凍、美聯準會偏鷹 台灣房屋：通膨預期將導致房市拉鋸

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴今日表示，央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「...

央行未再出手打房…住商：明年量縮格局難解 蛋白區價格仍會鬆動

歷經今年多次打房之後，央行今（19）日決議，此次理監事會議不升息、不升準，又未再提出新一波信用管制措施。住商不動產企劃研...

華航宣布引進空巴、波音各10架新客機 2029年起交付

中華航空今宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。