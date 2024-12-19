中鋼明年1月及第1季盤價平盤 鋼市維穩向前

中鋼（2002）19日拍板明年1月及第1季盤價全面平盤，透過維穩策略度小月，樂觀認定明(2025)年全球用鋼需求將擺脫近二年衰退，可望邁向復甦前景。

中鋼表示，全球經濟維持向好態勢，國際鋼市緩步復甦，但第1季適逢春節長假，屬傳統產業淡季，加上市場目前多觀望美國川普新政走向，中國大陸利多政策尚需時間發酵，短期鋼市仍處調整階段。

為穩定下游客戶購料成本，針對明年元月月盤與與第1季季盤產品都以平盤開出，並依各產業需求與競爭環境不同，搭配多元措施協助用戶爭取訂單。

中鋼指出，世界鋼鐵協會(worldsteel)預估2025年全球鋼鐵需求將較今年增加 2060萬公噸、至17.7億公噸，成長幅度達1.2%，脫離過往兩年的衰退，可望邁向復甦前景。

總體經濟方面，歐美通膨壓力緩解，漸進開啟降息循環，逐步淡化高利率環境對經濟活動的抑制效應，OECD將2025年全球經濟成長預估值上調至3.3%，全球經濟可望維持穩健成長。

台灣近期經濟表現穩健，出口受新興科技與AI浪潮帶動下持續擴張，帶動內需和投資建設，消費動能穩定上升， 主計總處預測2025年台灣經濟成長率達3.29%。

鋼鐵需求部分，台灣工業生產指數連續八個月正成長，帶動廠辦、機械設備與伺 服器需求成長。歐洲雖面臨汽車業生存危機，然受惠於歐洲央行降息與消費者支出回溫，用鋼產業需求仍有支撐。

中國大陸11月製造業PMI上升0.2來到50.3，連續兩個月處於擴張區間，並定調明年將加強貨幣、財政與就業等政策協調配合，提振消費與擴大內需。