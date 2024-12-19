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央行利率凍、美聯準會偏鷹 台灣房屋：通膨預期將導致房市拉鋸

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台灣房屋指出，央行本次雖未祭出第八波管制，但市場仍第七波管制箝制，因此住宅市場的量縮趨勢不變，非信用管制對象的商廠辦，仍會持續吸引企業資金停泊。本報資料照片
台灣房屋指出，央行本次雖未祭出第八波管制，但市場仍第七波管制箝制，因此住宅市場的量縮趨勢不變，非信用管制對象的商廠辦，仍會持續吸引企業資金停泊。本報資料照片

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴今日表示，央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「靜觀其變」的決策，符合各界預期，也讓歲末年終的房市能稍微喘一口氣。但是，美國聯準會釋放偏鷹訊息，助長國際通膨預期，在打炒房與通膨的拉扯下，買賣雙方的磨合期長，房市整體買氣雖下滑，價格仍有其僵固性，預估市場發展將呈現拉鋸局面。

周鶴鳴說，央行端出第七波打炒房之後，整體房市明顯降溫，不論是新青安的申貸件數，還是五大行庫新承做房貸金額，第四季的數據表現都較前三季顯著下滑，與央行降低不動產授信風險的目標相符，因此第四季央行一動不如一靜，本次理監事會議按兵不動，讓既有政策持續發酵，符合外界預期。

周鶴鳴進一步指出，由於房貸承作量放緩，且明年初為企業發放年終獎金的旺季，短期內民眾的儲蓄金額可望提高，一來一往之下，明年Q1房貸排隊的現象，可望較今年底略為紓解；但春節過後，新建案的交屋申貸需求再度增加，放款水位也將相對緊繃，屆時觀望氣氛可能會更濃厚。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，央行本次雖未祭出第八波管制，但市場仍第七波管制箝制，因此住宅市場的量縮趨勢不變，非信用管制對象的商廠辦，仍會持續吸引企業資金停泊，後市發展相對樂觀；而在通膨預期心理下，高收益的店面、持有成本低的農地，以及自用型的小型建地，將是置產族的鎖定目標，買氣相對平穩。

央行 炒房 通膨

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