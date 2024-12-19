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央行未再出手打房…住商：明年量縮格局難解 蛋白區價格仍會鬆動

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，前次信用管制措施效果顯著，全台交易量悉數下滑，因此此次央行按兵不動，讓市場有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」。本報資料照片
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，前次信用管制措施效果顯著，全台交易量悉數下滑，因此此次央行按兵不動，讓市場有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」。本報資料照片

歷經今年多次打房之後，央行今（19）日決議，此次理監事會議不升息、不升準，又未再提出新一波信用管制措施。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，前次信用管制措施效果顯著，全台交易量悉數下滑，因此此次央行按兵不動，讓市場有喘息空間，以免房地產市場「硬著陸」。

徐佳馨認為，央行此次未再出手，可見對於近期第七波結果頗為滿意，且信用管制措施也無破洞，令投機市場難以發現破口，因此在歲末年終之際，讓房地產市場喘口氣。

雖說央行大發慈悲讓市場喘息調節，惟打炒房的政策調性不變，以此方向來看，已顯著冷淡的房地產市場，短期仍難以指望，2025年對相關產業人員而言，恐怕是多年一遇的冰河時期。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自2020年以來短短五年之間，央行已推出共七次信用管制措施，前幾波打房仍難以抑制疫情後之房市多頭，直至9月底下達重手，推出各界直指為「最嚴打房」，令全台房市熱度急速下降。

目前市場投機風氣已散，剛性需求與首購買盤為帶領市場之雙車頭，惟整體市場受多次信用管制措施打壓，市場信心不足，買賣雙方對價格仍有顯著落差，因此明年量縮格局難解，價格則恐怕因長期交易量凍結，在部分機能較差之蛋白區域先出現鬆動，但機能卓越的都會區、蛋黃區物件價格難有翻轉空間，整體市場將維持「量縮價穩」格局。

徐佳馨則補充，此次央行不升息應與台灣通膨走勢及經濟成長率有關，不動產市場表現也為其考量之次要原因。不過，從央行這次也未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市仍在「留校察看」的觀察名單中，但就央行角色而言，穩定經濟發展更為重要。

央行 房地產 房市

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