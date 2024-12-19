快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

網銀插旗威秀經營西門町商圈二座影城 公平會點頭通過

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
公平會同意兩件合併案，網銀將插旗威秀經營西門町商圈二座影城。圖／網銀國際影視提供
公平會同意兩件合併案，網銀將插旗威秀經營西門町商圈二座影城。圖／網銀國際影視提供

公平會19日宣布，本周委員會議通過，網銀國際與威秀影城，以及威秀與松陽投資等2件結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止結合，考量威秀重返西門町商圈，可刺激電影街之競爭，並能帶動商圈發展，上述結合案的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故不禁止結合。

網銀取得威秀1/3以上股權，並且控制威秀的業務經營及人事任免，合乎《公平交易法》第10條第1項第2款及第5款規定之結合型態。另松陽投資公司委託威秀經營其在西門町商圈原日新影城原址拆除重建的新影城，也合乎第10條第1項第4款規定「受他事業委託經營」之結合型態。該二案已達結合申報門檻，且無第12條除外規定之適用情形，因此向公平會提出申報。

公平會表示，網銀公司取得原本停業中的西門町絕色影城，並由威秀在該影城原址新設「台北西門威秀影城」；而松陽在西門町日新影城原址拆除新建大型複合式商場，未來亦將委託威秀經營商場中的影城設施，此兩件結合案在電影片映演市場及電影片發行市場分別具有水平結合關係，亦在電影產業鏈具有垂直結合關係。

有鑑於電影產業逐步從疫情陰霾中復甦，隨著大眾生活型態漸趨正常，電影市場票房亦漸回升，國內各家電影院業者紛紛發展多元而具特色的經營方式。公平會審議後認為，在國內電影片映演市場競爭激烈的情況下，該等結合尚不會大幅改變地方市場電影院放映市場結構，各業者仍可維持多元經營與特色定位。

此外，各電影發行商代理之電影內容及目標客群各異，且發行商與電影片商、連鎖影城均具有相當談判力量，尚不致形成限制競爭之誘因。西門町商圈是台北市最受遊客歡迎的熱門景點之一，威秀在2020年日新威秀影城結束營業後重返西門町商圈營運，將刺激電影街原有多家電影片映演業者競爭，並能帶動商圈發展，提供消費者多元的娛樂選擇與體驗。

因此，公平會評估這2件結合案的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。

公平會 威秀影城 電影

延伸閱讀

Uber Eats併購foodpanda 公平會宣布再延長60天

西門町老字號美食又少一間！ 開業47年「宏美水晶餃」悄悄歇業 老饕不捨

萬華人哭哭！ 西門町老字號「千暉鵝肉店」驚傳歇業 店門口貼公告：退休了

影／200名外送員公平會外抗議 反對外送平台合併案

相關新聞

新成屋待售量破10萬創新高 內政部喊「買屋慢慢挑」

內政部19日公布113年上半年低度使用住宅及待售新成屋統計數據，顯示全國低度使用住宅宅數達86萬2,446戶，占全國住宅...

Lawson在台申請商標掀熱議 總公司「無展店計畫」：感謝台灣人期待

日本超商羅森（Lawson）8月30日在台灣申請商標註冊，引發將至台灣展店揣測。羅森今天接受中央社電話採訪時表示，目前並...

央行利率凍、美聯準會偏鷹 台灣房屋：通膨預期將導致房市拉鋸

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴今日表示，央行2024年最後一次的理監事會議落幕，會中決議利率不變，也未祭出第八波打炒房，「...

央行未再出手打房…住商：明年量縮格局難解 蛋白區價格仍會鬆動

歷經今年多次打房之後，央行今（19）日決議，此次理監事會議不升息、不升準，又未再提出新一波信用管制措施。住商不動產企劃研...

網銀插旗威秀經營西門町商圈二座影城 公平會開綠燈

公平會昨天委員會議通過，網銀國際股份有限公司(網銀公司)與威秀影城股份有限公司(威秀公司)，以及威秀公司與松陽投資事業股...

華航宣布引進空巴、波音各10架新客機 2029年起交付

中華航空今宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。