網銀插旗威秀經營西門町商圈二座影城 公平會點頭通過

公平會19日宣布，本周委員會議通過，網銀國際與威秀影城，以及威秀與松陽投資等2件結合案，依公平法第13條第1項規定，不禁止結合，考量威秀重返西門町商圈，可刺激電影街之競爭，並能帶動商圈發展，上述結合案的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故不禁止結合。

網銀取得威秀1/3以上股權，並且控制威秀的業務經營及人事任免，合乎《公平交易法》第10條第1項第2款及第5款規定之結合型態。另松陽投資公司委託威秀經營其在西門町商圈原日新影城原址拆除重建的新影城，也合乎第10條第1項第4款規定「受他事業委託經營」之結合型態。該二案已達結合申報門檻，且無第12條除外規定之適用情形，因此向公平會提出申報。

公平會表示，網銀公司取得原本停業中的西門町絕色影城，並由威秀在該影城原址新設「台北西門威秀影城」；而松陽在西門町日新影城原址拆除新建大型複合式商場，未來亦將委託威秀經營商場中的影城設施，此兩件結合案在電影片映演市場及電影片發行市場分別具有水平結合關係，亦在電影產業鏈具有垂直結合關係。

有鑑於電影產業逐步從疫情陰霾中復甦，隨著大眾生活型態漸趨正常，電影市場票房亦漸回升，國內各家電影院業者紛紛發展多元而具特色的經營方式。公平會審議後認為，在國內電影片映演市場競爭激烈的情況下，該等結合尚不會大幅改變地方市場電影院放映市場結構，各業者仍可維持多元經營與特色定位。

此外，各電影發行商代理之電影內容及目標客群各異，且發行商與電影片商、連鎖影城均具有相當談判力量，尚不致形成限制競爭之誘因。西門町商圈是台北市最受遊客歡迎的熱門景點之一，威秀在2020年日新威秀影城結束營業後重返西門町商圈營運，將刺激電影街原有多家電影片映演業者競爭，並能帶動商圈發展，提供消費者多元的娛樂選擇與體驗。

因此，公平會評估這2件結合案的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。