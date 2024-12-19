新成屋待售量破10萬創新高 內政部喊「買屋慢慢挑」

內政部19日公布113年上半年低度使用住宅及待售新成屋統計數據，顯示全國低度使用住宅宅數達86萬2,446戶，占全國住宅比率9.32%，較上期增加1萬2,313戶、0.07個百分點，第1季待售新成屋也達10萬7,667戶，創統計以來新高。內政部地政司司長王成機建議，有購屋需求的民眾可從容挑選，避免貿然搶購。

內政部指出，本期低度使用住宅比例依縣市別觀察，金門縣17.53%最高，宜蘭縣15.04%次高；六都中以台北市6.77%最低，新北市7.42%次低。與上期相比，六都以台南市增加0.32個百分點最多，高雄市次之（+0.16個百分點）；非六都則以花蓮縣增幅最大（+0.59個百分點）。

根據總面積及屋齡分析，20坪以下住宅低度使用比例最高，達17.60%，較上期增加0.64個百分點；屋齡5年以下新屋的低度使用比例則升至23.98%，顯示小坪數及新成屋的空置情況較為明顯。

為活化低度使用住宅，王成機表示，屋主可透過「包租代管」釋出空屋，只要負責收租金即可，修繕及溝通等麻煩事就交給專業業者代管租賃事務，還可享有租稅優惠，包括所得稅、地價稅及房屋稅減徵。

內政部統計，自2022年第1季以來，全國待售新成屋數量逐季攀升，第1季達10萬7,667戶，第2季稍減至10萬3,130戶，但較2023年第2季仍增加1萬2,668戶。王成機分析，主要原因是近年推案完工增加，而房價高企下，小坪數住宅供應增多，但銷售壓力仍高。

六都中，第2季待售新成屋以新北市2萬452戶居冠，主要集中於板橋、新莊與淡水區；桃園市1萬7,796戶次之，集中於龜山、桃園與中壢區；台北市3,875戶最少，主要分布於中山、中正及大安區。與去年同期相比，六都待售量均增，其中南部地區增幅最大。

王成機提醒，待售新成屋量持續處於高位，加上央行信用管制政策發酵，建議購屋民眾保持理性，避免貿然搶購，審慎評估後再進場。