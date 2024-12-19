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客戶拉貨轉趨積極 八貫明年營運重拾成長

中央社／ 台北19日電

熱塑性聚氨酯（TPU）廠八貫今年營運不如預期，前11月營收新台幣22.33億元，年減4.5%，全年恐難逃衰退。八貫董事長劉宗熹今天表示，客戶近期拉貨轉趨積極，12月營收可望創歷史新高，明年營運要重拾成長。

八貫今天舉行法人說明會，劉宗熹表示，2024年對八貫而言確實是辛苦的一年，前3季營收、毛利率皆較去年微幅下滑；前3季稅後純益3.76億元，年減5.5%，每股純益4.82元，全年獲利可能創下近3年新低。

八貫副總經理李宏毅說明，今年營運不如預期，主要有4大原因，首先是通膨陰影影響消費意願，占營收比重逾5成的戶外產品受到影響，客戶拉貨延遲；另外，美國聯邦赤字創歷史第3高，政府砍開銷，部分醫療預算開不出來，影響八貫的醫療床等產品出貨。

而波音公司今年中罷工，客戶延後排程，影響八貫的航太產品業績；加上俄烏戰爭的內涵轉換到無人機等高科技武器，取代傳統的短兵相接，八貫提供防彈背心的防護罩和布，原本寄予厚望，可惜訂單縮減。

展望後勢，劉宗熹表示，最近觀察到戶外產品等客戶拉貨轉趨積極，八貫12月營收有機會創歷史新高，樂觀看待2025年要重拾成長。

以八貫4大產品線來看，內部目標明年航太救生類產品出貨要比今年成長24%，動能最強；其次是醫療類產品，因今年基期偏低，明年目標要比今年成長2成；占營收比重最高的戶外類產品，明年出貨目標成長11%；至於軍工類產品，八貫持續保守看待，預估明年零成長。

營收 航太

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