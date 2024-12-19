鋼市短期處調整階段 中鋼1月與第1季盤價持平

中鋼今天表示，國際鋼市緩步復甦，第1季適逢農曆春節長假，屬傳統產業淡季，加上市場觀望美國新任總統川普（DonaldTrump）新政走向、中國利多政策尚需時間發酵，短期鋼市仍處調整階段，明年1月與第1季各項鋼品盤價以平盤開出。

根據世界鋼鐵協會（worldsteel）預估，2025年全球鋼鐵需求將較今年增加2060萬噸，達到17億7150萬噸，年增1.2%，可望脫離過去2年的衰退，邁向復甦。

原物料與營運成本方面，原物料行情受中國大陸振興經濟政策支撐，鐵礦砂與煤礦分別維持每公噸100至110美元與200至210美元，煉鋼成本平穩，有利支撐鋼價不墜。

鋼鐵行情方面，歐美年末長假需求平淡，鋼價呈現橫向盤整態勢；中國大陸流通行情受利多政策激勵，帶動熱軋期現貨與出口報價上揚，全球最大的鋼鐵業者寶武、中國鋼鐵業者鞍本明年1月平板類產品以平高盤開出，亞洲鋼價底部支撐力道穩健。

中鋼表示，明年為台灣碳費開徵元年，未來降低碳排放與落實碳盤查，是用鋼產業提升競爭力的關鍵，將與下游業者攜手迎接碳定價時代。（編輯：張良知）131219