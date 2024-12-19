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以誠相待 信義房屋陳錦亭貼心服務拉近千里距離

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
自進入信義房屋的第一天起，信義房屋青埔A19店陳錦亭就不斷用行動證明自己的決心，謹記這份來自客戶的感動，也感謝一路以來協助過她的貴人們，肯定她的服務，助她在房仲行業發揮自己的價值。（圖:信義房屋提供）
自進入信義房屋的第一天起，信義房屋青埔A19店陳錦亭就不斷用行動證明自己的決心，謹記這份來自客戶的感動，也感謝一路以來協助過她的貴人們，肯定她的服務，助她在房仲行業發揮自己的價值。（圖:信義房屋提供）

初入房仲行業的信義房屋青埔A19店陳錦亭，原本從事傳產工作，由於渴望突破舒適圈，經歷一段職涯探索後，選擇信義房屋，踏入陌生的房仲領域。一開始家人對此並不樂觀，她自己也一度懷疑，能否勝任零基礎的新領域，而信義房屋完善的培訓制度與半年保障底薪，猶如探險定心丸，讓她敢於嘗試並持續投入，最終突破自我，收穫了滿滿的成長。

加入信義房屋後，陳錦亭從一名對業務工作毫無經驗的新手，逐漸摸索出一套誠懇溝通、貼心服務客戶的方式，花了208天完成信義房屋新人最高難度的「新秀」目標。曾有一位長期在中國工作的買方客戶，希望為孩子購置一套房產，但因不熟悉購買預售屋的流程，購買過程充滿不安。

「想要幫助客戶的心情，客戶是能感受得到的。」陳錦亭受信義房屋「以人為本」的文化影響，注重傾聽客戶的需求，真正站在對方的立場解決問題。她逐一解答客戶的疑惑，詳細分享從實價登錄查詢到稅費計算的資訊，並頻繁跑案場，頂著烈日拍攝工程照片回報分享，即使客戶回到工作崗位，遠在幾千里外，也能清楚瞭解每個流程與進度，貼心的服務讓客戶大感安心，也逐漸拉近彼此的距離。

新秀挑戰的最後一天，是陳錦亭的生日。眼看挑戰截止在即，客戶預訂匯款的時間可能讓交易無法認列業績，陳錦亭鼓起勇氣向客戶坦誠自己的努力，「當下想過，客戶會不會覺得與他無關」，後來客戶竟願意為了幫助她，動員家人一起湊數提前匯款。

「很高興幫助你達成業績目標，當作是送你的生日禮物。」客戶對陳錦亭說，比起商界常見業務愛用「公司規定」等話術誘導客戶，他更欣賞坦誠相告的作風，也滿意陳錦亭的服務，因而願意幫助她完成最後一哩路，最終超越了目標成績，以250萬達成「新秀」榮耀。

自進入信義房屋的第一天起，陳錦亭就不斷用行動證明自己的決心，謹記這份來自客戶的感動，也感謝一路以來協助過她的貴人們，才有機會可以獲此殊榮，期許未來讓更多客戶滿意自己的服務，替客戶完成家業夢想，並創造更多精彩篇章。

信義房屋 實價登錄 房仲

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