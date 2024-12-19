網銀插旗威秀經營西門町商圈二座影城 公平會開綠燈

公平會昨天委員會議通過，網銀國際股份有限公司(網銀公司)與威秀影城股份有限公司(威秀公司)，以及威秀公司與松陽投資事業股份有限公司(松陽公司)的2件結合案，該等結合尚不會大幅改變地方市場電影院放映市場結構，各業者仍可維持多元經營與特色定位，2件結合案的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。

公平會表示，網銀公司取得威秀公司1/3以上股權，並且控制威秀公司的業務經營及人事任免，合致公平交易法第10條第1項第2款及第5款規定之結合型態。另松陽公司預計委託威秀公司經營其在西門町商圈原日新影城原址拆除重建的新影城，合致第10條第1項第4款規定「受他事業委託經營」之結合型態。該二案已達結合申報門檻，且無第12條除外規定之適用情形，因此向公平會提出申報。

公平會表示，網銀公司取得原本停業中的西門町絕色影城，並由威秀公司在該影城原址新設「台北西門威秀影城」；而松陽公司在西門町日新影城原址拆除新建大型複合式商場，未來亦將委託威秀公司經營商場中的影城設施。又網銀公司及威秀公司旗下公司均從事國產電影片製作、發行，因此2件結合案在電影片映演市場及電影片發行市場分別具有水平結合關係，亦在電影產業鏈具有垂直結合關係。

公平會強調，電影產業逐步從疫情陰霾中復甦，隨著大眾生活型態漸趨正常，電影市場票房亦漸回升，國內各家電影院業者紛紛發展多元而具特色的經營方式。公平會審議後認為，在國內電影片映演市場競爭激烈的情況下，該等結合尚不會大幅改變地方市場電影院放映市場結構，各業者仍可維持多元經營與特色定位。

公平會表示，另外各電影發行商代理之電影內容及目標客群各異，且發行商與電影片商、連鎖影城均具有相當談判力量，尚不致形成限制競爭之誘因。西門町商圈是臺北市最受遊客歡迎的熱門景點之一，威秀公司在109年日新威秀影城結束營業後重返西門町商圈營運，將刺激電影街原有多家電影片映演業者之競爭，並能帶動商圈發展，提供消費者多元的娛樂選擇與體驗。因此，2件結合案的整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止結合。