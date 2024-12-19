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華航宣布引進空巴、波音各10架新客機 2029年起交付

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中華航空今宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機。圖／中華航空提供
中華航空今宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機。圖／中華航空提供

華航空今宣布引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。而新航機的節油效益表現，預估可較前一代機型減少約25%燃油消耗與碳排放量，實踐環境友善飛行。

華航表示，自2023年11月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，即展開整體評估，並自今年2月起，延攬具國際權威及航空專業顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。

華航指出，今召開董事會通過20架旗艦廣體客機引進計畫，包括10架A350-1000，搭配勞斯萊斯Trent XWB-97發動機，以及10 架 777-9客機，搭配奇異GE9X發動機。新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，也將提供更多的豪華商務艙座位。

此外，A350-1000配備先進的電子窗簾設備，提供更佳的遮光效果；777-9則擁有更高的天花穹頂設計、優化的機艙空氣系統及動態 LED 情境燈光。

貨機機隊方面，華航指出，洞察貨運市場脈動新購4架777-8F貨機將與現役777F主力機隊共同營運。新一代777-8F 貨機擁有相同的貨艙規格，在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險。

空中巴士 華航

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