華航宣布擴大機隊 將購入24架客貨機、2029年開始交付

中華航空（2610）19日宣布引進 10 架空中巴士 A350-1000 客機、10 架波音 777-9 客機及 4 架 777-8F 貨機，新機隊預計自 2029 年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。此外，華航積極擘劃機隊規模，穩健布局全球客貨運市場。

華航自 2023 年 11 月起，因應客貨機隊運能銜接與航網發展需求，即展開整體評估，並自 2024 年 2 月起，延攬卓具國際權威及航空專業之顧問團隊，針對各項航機安全、技術與效益進行深入研究，並與製造商完成多輪協商與議價，依據最終報價以及效益分析，完成新機引進計畫。

華航今日召開董事會，通過 20 架旗艦廣體客機引進計畫，包括 10 架 A350-1000，搭配勞斯萊斯 Trent XWB-97 發動機，以及 10 架 777-9 客機，搭配奇異 GE9X 發動機。新機隊將延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，不僅帶來更佳寬敞、舒服及安靜的飛行環境，亦將提供更多的豪華商務艙座位。A350-1000 配備先進的電子窗簾設備，提供卓越的遮光效果；777-9 則擁有更高的天花穹頂設計，優化的機艙空氣系統及動態 LED 情境燈光，將帶給旅客前所未有的嶄新體驗，也能讓長途旅行更加放鬆舒適。

在貨機機隊方面，華航新購 4 架 777-8F 貨機將與現役777F 主力機隊共同營運。新一代777-8F 貨機擁有與 777F 機隊相同的貨艙規格，在營運及調度上具有更靈活的優勢，有利貨運人員作業效率，並有效降低貨物碰撞的風險。營運航程與貨品酬載的提升，發揮整合機隊的綜效優勢，助益華航貨運動能。

華航致力企業永續經營，展望嶄新機隊引進計畫，精進客貨運服務，強化整體營運效益。新航機優異的節油效益表現，預估可較前一代機型減少約 25% 燃油消耗與碳排放量，實踐環境友善的飛行，共同邁向 2050 淨零碳排的永續發展目標。