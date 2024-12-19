輝達助攻！生技中心以AI布局「新藥、精準醫療」2領域

晶片大廠輝達（NVIDIA）於19日攜手生物技術開發中心（DCB）、生技醫藥產業發展推動小組（BPIPO）與台灣產業科技推動協會在生技園區召開「生成式AI於新藥開發與精準醫療技術研討會」，雙方各自派出多位業內專家，現場面對面實際探討「生成式AI」在「新藥與精準醫療」領域的應用與潛力，力促學術與產業融合，為台灣AI與生技醫藥未來結合發展提供方向，

生技中心透露，今日主軸主要聚焦於四大主題：「AI新藥開發產業趨勢洞悉」、「AI新藥探索與靶點分析」、「AI 驅動藥物設計優化與驗證開發」及「AI技術重新定義生物醫學研究」，邀請到產官學研學者專家匯聚洞見，期待匯集專家學者建議，並透過分析全球趨勢與案例，深入探討AI如何推動新藥研發，盤點台灣在AI藥物開發的潛力，強化產業供應鏈，加速生技醫藥革新。

生技中心董事長涂醒哲表示，隨著科技日新月異，AI已成為全球推動產業變革的關鍵力量。在生技醫藥領域更看到AI的後續潛力，包含在新藥開發、藥物設計、靶點探索和精準醫療等方面，為台灣帶來前所未有的機遇與挑戰。其中，生成式AI透過深度學習技術，快速生成具有潛力的分子結構，有效降低測試成本，縮短藥物設計周期。整體而言，希望藉由AI強大的數據處理、分析能力以及運算模型，為傳統藥物研發模式帶來創新變革，翻轉新藥開發產業長久以來面對的高成本、高風險與低成功率的困局。

生技中心產業發展處劉韋博處長以「AI新藥開發產業趨勢洞悉」為題，分享近年來人工智慧（AI）快速崛起，成為全球新藥開發與精準醫療的重要推手。他認為，AI技術應用範圍廣泛，從靶點探索、藥物篩選到設計優化及臨床驗證，徹底改變傳統藥物研發流程。

NVIDIA醫療生技解決方案架構師陳映嘉博士指出，生成式AI在藥物開發中具有革命性意義，透過深度學習技術，可以快速設計出蛋白質結構、模擬分子特性，並加速基因體學與單細胞空間體學的研究。這項技術不僅縮短新藥開發時間，更推動個人化醫療落實，提升藥物研發效率與成功率。他表示，GPU運算技術像是NVIDIA的Parabricks與RAPIDS就能進一步解決基因數據分析瓶頸，加速大規模數據處理，提升實現個人化醫療的未來。

生技中心智慧生醫組張哲維博士指出，AI驅動的靶點探索也逐步取代傳統高通量篩選，透過生醫數據整合基因體學、蛋白質組學與臨床數據，大幅提升靶點發現的精準度與效率。結合生成式AI與因果AI，更能設計高親和力、高特異性的抗體，同時可解析疾病相關路徑，發掘跨疾病的共享靶點，為治療性抗體設計提供全面性的解決方案。

維曙智能科技共同創辦人暨執行長魏宇峰博士從國外角度分享「結合生成與因果AI的藥物開發策略」；安宏生醫科學長陳淑貞博士指出，生成式AI結合分子動力學模擬技術，可優化蛋白降解劑設計，精確識別新靶點並加速先導化合物開發，透過深度學習與強化學習，未來AI能夠快速模擬藥物性質、預測臨床效果，大幅縮短藥物上市時間。

生技中心智慧生醫組組長柯屹又博士認為，AI工具不僅應用於小分子藥物設計，還可在抗體結合位點預測、核酸藥物設計等領域取得突破，推動個性化醫療與罕見疾病治療的發展。未來隨著技術進步，AI將進一步優化藥物設計，縮短開發周期，提升成功率。

AI技術不僅改變藥物設計規則，也在蛋白質結構預測、小分子設計及老藥新用等方面展現強大潛力。透過生成式AI與自動化機器人實驗平台，AI將逐步實現高效虛擬篩選、結合自由能計算及藥物測試，加速藥物研發流程，也將推動醫療技術邁向「更精準、更個人化」的未來，造福全球患者。

生技中心黃千岳副執行長指出，AI技術正在重塑新藥開發的每個環節，從靶點探索、分子設計到臨床應用，為生物醫學研究與藥物研發帶來無限可能。他指出，為了推動台灣成為AI產業的領導者，政府正致力於「智慧永續新台灣」的發展願景。賴清德總統指出，未來將加速「AI產業化」及「產業AI化」，引領台灣成為人工智慧島，而AI技術在生技醫藥領域的應用，正是實現此願景的關鍵一步。

據悉，這次研討會透過專題報告及產學交流，為生技醫藥產業帶來豐富的洞察與合作契機。隨著生成式AI技術的快速發展，產業界與學術界的緊密合作，將為新藥開發注入強大動力，進一步推動精準醫療的實現。生技中心未來將持續與各界夥伴攜手合作，致力於生成式AI及新藥研發技術的跨域應用，推動台灣生技產業邁向國際舞台，共同迎接生技醫藥科技的美好未來。