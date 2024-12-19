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台鹽：牙膏GMP工廠明年3月量產 擴充膠原蛋白產能

中央社／ 台北19日電

台鹽公司副總經理李杰翰今天表示，為符合明年7月牙膏納入化妝品GMP規範，投資興建妝品廠牙膏GMP工廠，預定明年3月量產，此外，因應海外市場需求，二型膠原蛋白產能也將擴充。

台鹽今天於證交所場地舉行法說會，李杰翰指出，規劃香皂、沐浴鹽等清潔品產線整併納入GMP廠區，預定2026年7月前取得全廠區GMP准證。

為提升保健食品自製能力與市場競爭力，李杰翰表示，將投資增設液劑生產線，包含水平式充填機及水淋式殺菌釜等設備，今年第3季已完成試製作業，預計明年第1季正式量產。

至於虧損的台鹽綠能公司，台鹽表示，將停止設計、採購、施工統包工程（EPC），轉型為類似工程顧問公司角色，同步發展碳盤查業務，盼明年能夠見到成效。

台鹽說明，投資光電案場部分，將規劃現有建物屋頂及停車場設置太陽能發電系統，落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續經營。

關於七股鹽山觀光旅遊興辦計畫，台鹽表示，為提升遊客服務及導覽品質，增設多功能活動空間，今年規劃興建遊客服務中心，預計2026年完工。遵循環境保護法規，設置污水處理廠，並新設管路改善園區排水不良問題，預計2025年完工。

台鹽

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