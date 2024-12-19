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金蛇年農曆假期九天 旅行社明年春節接單已達八到九成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
桃園機場。圖／聯合報系資料照
桃園機場。圖／聯合報系資料照

2025年金蛇年農曆春節九天連假，各大旅行社積極布局，包括雄獅（2731）、鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）、旅天下（6961）陸續進單，普遍已有去年的八到九成。除了過年天數拉長，有利長程線參團人數增加，短程線則以日韓滑雪及熱門城市旅遊最受歡迎。由於團費價格維持高檔，出團人次看增，各旅行社明年首季有望好過今年。

鳳凰春節期間將推出關島包機，且代理的星悅航空亦規劃年初執行11個北九州包機航次。鳳凰表示，儘管去年日本包機墊高基期，2025年前兩月出團人數已達去年九成，受益於長程線需求增加及高團費支撐，預計首季營收仍有機會超越去年同期。

雄獅表示，日本和歐洲依然是春節期間最受歡迎的目的地，目前多數熱門行程已銷售一空。東南亞旅遊產品則在今年銷售表現亮眼，已成為集團新的成長動能，2025年將持續暢旺。

針對即將到來的9天農曆春節假期，雄獅表示，絕大多數國外長天期行程已售罄，目前僅剩少量空缺，且價格相較尖峰期更具吸引力。分段銷售策略滿足不同消費者需求，預計春節旅遊熱潮將成為帶動今年首季營收的重要推力。

旅天下表示，2025年春節全線均銷售逾八成，當中以日本線需求最強勁，尤其獨包航線北海道、花卷，因產品包裝全新、市場稀缺元件，增加產品亮點，在11月底就已近乎完銷，受惠花卷包機增班，預期業績較今年春節成長二成。

山富指出，2025年春節假期天數較去年更長，銷售進度已上看八成。此外，公司計畫於明年3月推出三趟從高雄出發的郵輪獨包行程，預計吸引1萬人參與，將為首季營收挹注亮眼表現。同時，看好春節高價團需求，將同步強化高CP值產品。

五福則強調，2025年春節團費價格相對穩定，日韓滑雪行程因價差顯著帶動銷量，釜山及濟州成為熱門目的地。長程線方面，寒假及春節參團人數較去年同期成長三成。針對春節假期，日本星悅航空推出台北至北九州的包機航次，由五福包裝的團體行程目前已銷售超過八成，顯示消費者對春節旅遊的高度期待。

日本 春節 營收

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