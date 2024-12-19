杏輝聚焦擴充學名藥等3面向 董事長李志文：明年營運樂觀

學名藥大廠杏輝藥品今天舉辦法說會，董事長李志文表示，公司將有3大明確營運方向，包括擴充學名藥發展能量，累積新藥研發，與加強天然植物提取等布局，也將投資新台幣逾5億元興建智能化倉儲廠房，明年動工，預計2027年後啟用，以提高出貨效率。

李志文說，對今年營運持正面態度，也對明年展望樂觀，「營運不會比今年差」。

他表示，產品布局方面，學名藥部分將持續推出新品項，除了在日本領證之外，也將與日本夥伴攜手進軍東協市場，在泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、越南等地，已經或即將有產品進入當地市場，同時將代理日本原廠藥物進入台灣。

新藥研發方面，李志文說，癌症製劑已有多項針劑與固型劑產品量產中，加上近年杏國開發癌症新藥的經驗，現也向源頭洽談關鍵的API（活性藥物成分）合作模式，朝一條龍方式進行發展。

天然植物提取的功能性食品方面，他表示，其中1個專利保健食品持續熱銷後，希望將經驗複製到旗下多項健字號產品，加上今年將再推出10餘項產品，希望帶來新一波營運成長。

杏輝藥品今年前3季毛利率較去年同期提升，杏輝財務長陳至孝表示，因投入行銷資源，產品組合變動和批量改變也提高毛利率。杏輝今年前11個月營收為新台幣28.59億元，年增5.21%。

陳至孝也表示，未來將持續進行投資，除了設備之外，近期也將新建智能化倉儲廠房，將在明年動工，並擴建健康園區，未來將成為新的成長動能。