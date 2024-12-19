打房後「雙北天龍區」最穩 代銷：有實力的換屋族反而趁此時下手

央行919打房後，市場買氣降溫，個案表現更加明顯。甲桂林廣告副總經理周智柔指出，儘管近期交易量下滑，但觀察買盤，反而口袋深的換屋族群趁此時機看屋，尤其是具有品牌建商加持的個案，都能陸續成交，甚至在價格上也繳出不錯的成績單。

大陸建設今年4月推出板橋案「耑芃」，據實價登錄，已有112筆成交紀錄，每坪最高價來到102.98萬元，近一年平均單價在89.95萬元，代銷業者指出，該案銷售接近尾聲，上半年主要以中小坪數去化較快，在央行推出第七波選擇性信用管制後，仍穩定去化，且反而變成中大坪數，顯見高資產的換屋族，其實對高質量的產品還是有一定的需求度。

針對2025年房市景氣看法，周智柔指出，中央銀行總裁楊金龍預估明年經濟成長率3.08％，更重要的是，台積電（2330）在第3季的法說會上指出「未來5年，健康成長」，產業龍頭中的龍頭都這樣說了，其實未來國內的經濟景氣仍有一定的成長力，「我相信台灣各個產業的表現都會非常健康，所以資金充沛、看好經濟成長的情況下，房地產沒有悲觀的理由，會愈來愈健康發展。」

談到919央行打房後，對市場的影響，周智柔認為，現在房地產出現三大現象，第一，買盤剩下剛性需求、口袋夠深的中高資產族群；第二，新青安把首購的量能衝出來後，也間接讓換屋族群增加；第三，房市走向個案表現，未來品牌力、地段都會是成交關鍵。

至於銷售速度是否有放緩，周智柔指出，還是要回歸供需問題，若是新案稀缺的地方，指標個案就會跑得比較快，相對地，推案量大的地方就會比較有挑戰，但整體來說，過去2、3個月就能完銷的狀態會愈來愈少，但這對市場來說也是好事。

專家指出，目前全台房市買氣明顯降溫，但這一波以雙北市影響相對較小，一來是當地客層多半資產實力較厚，二來是在素地難求下，新案供需不平衡，只要是品牌建商推出的指標個案，往往還是能受消費者青睞。