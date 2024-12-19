快訊

台中全聯倉儲大火已3人罹難 盧秀燕：目前救出18人

央行理監事會議決策出爐 利率連3凍、沒有第8波打炒房

台中全聯倉儲成火窟 最新情況曝光「3死1OHCA」仍5至8人失聯

打房後「雙北天龍區」最穩 代銷：有實力的換屋族反而趁此時下手

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大陸建設板橋案「耑芃」示意圖。圖／業者提供
大陸建設板橋案「耑芃」示意圖。圖／業者提供

央行919打房後，市場買氣降溫，個案表現更加明顯。甲桂林廣告副總經理周智柔指出，儘管近期交易量下滑，但觀察買盤，反而口袋深的換屋族群趁此時機看屋，尤其是具有品牌建商加持的個案，都能陸續成交，甚至在價格上也繳出不錯的成績單。

大陸建設今年4月推出板橋案「耑芃」，據實價登錄，已有112筆成交紀錄，每坪最高價來到102.98萬元，近一年平均單價在89.95萬元，代銷業者指出，該案銷售接近尾聲，上半年主要以中小坪數去化較快，在央行推出第七波選擇性信用管制後，仍穩定去化，且反而變成中大坪數，顯見高資產的換屋族，其實對高質量的產品還是有一定的需求度。

針對2025年房市景氣看法，周智柔指出，中央銀行總裁楊金龍預估明年經濟成長率3.08％，更重要的是，台積電（2330）在第3季的法說會上指出「未來5年，健康成長」，產業龍頭中的龍頭都這樣說了，其實未來國內的經濟景氣仍有一定的成長力，「我相信台灣各個產業的表現都會非常健康，所以資金充沛、看好經濟成長的情況下，房地產沒有悲觀的理由，會愈來愈健康發展。」

談到919央行打房後，對市場的影響，周智柔認為，現在房地產出現三大現象，第一，買盤剩下剛性需求、口袋夠深的中高資產族群；第二，新青安把首購的量能衝出來後，也間接讓換屋族群增加；第三，房市走向個案表現，未來品牌力、地段都會是成交關鍵。

至於銷售速度是否有放緩，周智柔指出，還是要回歸供需問題，若是新案稀缺的地方，指標個案就會跑得比較快，相對地，推案量大的地方就會比較有挑戰，但整體來說，過去2、3個月就能完銷的狀態會愈來愈少，但這對市場來說也是好事。

專家指出，目前全台房市買氣明顯降溫，但這一波以雙北市影響相對較小，一來是當地客層多半資產實力較厚，二來是在素地難求下，新案供需不平衡，只要是品牌建商推出的指標個案，往往還是能受消費者青睞。

以大陸建設來看，2006年在板橋推出「世界花園 橋峰」、「謙岳」後，睽違十年，才又推出「衡沐」「耑芃」兩案，代銷業者指出，四維公園首排「衡沐」已百分之百完銷結案，亞東站T-Park通訊園區「耑芃」也步入尾聲，兩件作品因為從規劃理念、建築美學、國際團隊到趨勢生活都規劃的相當有品質，所以受到板橋高端客層的喜愛。

甲桂林廣告副總經理周智柔。記者朱曼寧／攝影
甲桂林廣告副總經理周智柔。記者朱曼寧／攝影
大陸建設板橋案「耑芃」示意圖。圖／業者提供
大陸建設板橋案「耑芃」示意圖。圖／業者提供

央行 建商 房市

延伸閱讀

影／台南知名私幼暴力虐童「至少7童受害」 黃偉哲發聲了

耶誕城約會怎麼排？兩天一夜行程大公開！

板橋醫療園區公告招商 打造499床大型區域級教學醫院

中租-KY、和潤企業、裕融被王世堅指是「打房破口」！網酸：還以為是新青安

相關新聞

打房後「雙北天龍區」最穩 代銷：有實力的換屋族反而趁此時下手

央行919打房後，市場買氣降溫，個案表現更加明顯。甲桂林廣告副總經理周智柔指出，儘管近期交易量下滑，但觀察買盤，反而口袋...

麗嬰房法說／中國大陸門市明年降至百家店以下 台灣廠年底關廠

麗嬰房（2911）副總蔡明錡19日表示，持續大幅調整在中國大陸的門市規模，今年已關閉60家店鋪，預計年底前再關20至30...

臺鹽2024蟬聯永續三大獎 榮登食品業ESG表率

臺鹽（1737）2024年永續大豐收，蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎金級、台南市績優綠色採購企業表揚、1111人力...

新建案房價漲勢未停？北大特區預售新案首見7字頭

據最新實價登錄揭露，在919央行打炒房政策正式上路後，位於新北市三峽北大特區預售案「將捷朗學」，10月12樓戶以總價1,...

碳有價時代來臨前 排碳大戶中鋼董座揭應戰策略

中鋼（2002）從1971年成立至今已53年，面對淨零減碳國際趨勢及碳有價時代來臨，身為碳排大戶該如何因應？中鋼董事長黃...

聯網電視CTV吸引Y世代 46%台灣廣告主將增加廣告預算

全球廣告科技公司The Trade Desk發布研究，台灣有將近一半（46%）的廣告主預期在未來12個月內增加聯網電視（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。