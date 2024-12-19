麗嬰房法說／中國大陸門市明年降至百家店以下 台灣廠年底關廠

麗嬰房（2911）副總蔡明錡19日表示，持續大幅調整在中國大陸的門市規模，今年已關閉60家店鋪，預計年底前再關20至30家，全年縮減至130家以下。明年將進一步針對虧損門市做閉店處置，目標門市規模要縮減至100家以下，屆時中國大陸市場營收占比將由目前的40%降至25~30%。台灣市場方面，店數維持穩定，但年底將關閉台灣廠，以整合兩岸供應鏈。未來除了持續朝東南亞市場尋求商機，也將加大投資第三方物流業務。

麗嬰房今日召開法說會，總經理陳仁沛表示，麗嬰房計畫透過供應鏈整合、加速淘汰中國大陸虧損門市、拓展東南亞市場，以及加大投資第三方物流業務等做法，力求明年減虧，在策略明確下對明年營運展望樂觀，目標2026年實現轉盈目標。麗嬰房截至第3季底，在台有100間門市、大陸則有162間門市。

今年是龍年，按照歷史經驗，原預期出生率將回升，不過，兩岸出生人口皆不升反降，來到新低。台灣方面，根據國發會預估今年出生人數僅約13.2萬人，較去年減少2.8%，而前一個龍年出生人數為22.9萬人，12年間減少達42%。大陸方面，2022年起人口開始負成長，聯合國預測中國大陸今年出生人口約為882萬人，較去年減少2.3%。

麗嬰房表示，受兩岸出生率下降及經濟衰退影響，今年第3季虧損較去年同期擴大。主要是台灣百貨周年慶效益不如預期，大陸市場則因消費力疲弱，營收下滑進一步拖累整體業績。面對市場結構變化，麗嬰房宣布台灣工廠將於今年底停產，轉向對外發包以提升彈性和成本效益。此次供應鏈調整是麗嬰房今年的重大變革，關閉台灣工廠後，預期可集中下單，減少庫存累積並提高訂單彈性，同時降低生產成本，並可加強兩岸供應鏈整合。

除了集團服飾供應鏈整合，強化供應商管理，麗嬰房也預計加速淘汰中國大陸虧損門市，提高兩岸電商營收占比。麗嬰房表示，目前大陸門市主要集中在一線城市，包括上海、北京、成都、廣州，店數調整後，未來主要會集中在華中、華東一帶，華南也會有部分門市。由於農曆年為嬰童用品旺季，2025年閉店主要會在農曆年後執行，預計到明年中下旬規模將來到百家以下。

麗嬰房也計畫改變市場布局，包括將拓展東南亞市場，瞄準馬來西亞與新加坡，預計明年將在Zalora平台上架麗嬰房及Carter’s服飾，並將與泰國子公司合作服飾銷售。麗嬰房今年底並已取得迪士尼授權，將於2025年推出系列商品。

同時公司也積極朝向事業多角化與集團架構調整，包括品牌子公司nac nac於今年第3季起獨立運營，全力開發新通路及新市場；並將加大投資第三方物流業務，台灣廠閉廠後的空間使用將轉做物流空間使用，同時公司也將持續開發新業務或投資機會。