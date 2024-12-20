美國人也皮皮剉…川普「加稅」風暴恐波及東南亞 台商如何應對？

即便2025年元月20日，川普才正式就任美國總統，但從他當選以來，產業界愁雲慘淡，連已佈局「N+1」的台商也眉頭緊皺。美國大企業預估，東南亞也會掃到颱風尾，恐是下一波川普關稅報復的對象，其中，對美貿易順差的越南已率先表態，月前課徵從中國大陸進口的鋼管、鋼板、木板、密度板15％關稅，越南台商擔心如果擴及到其他產業，將失去競爭力，很多外商恐會跑光。

12月中旬，從美國拜訪客戶結束，又飛到中國大陸的裕慶金屬董事長廖昭宜，帶來他對美國企業與台廠因應川普政策的最新觀察。

廖昭宜指出，不要說全球各國惶惶不安，連美國人都感覺到很不安定，「當地民眾根本不知道川普到底想要怎麼做？」

其實，不用等川普上台，拜登競選連任期間，為了跟川普的「加稅政策」較勁，今年6月已率先跟中國大陸的民生用品課徵25％關稅（美國於疫情期間避免通膨，暫緩實施民生、醫療用品課稅），導致很多在中國大陸設廠的台商6、7、8月的毛利率下滑，經與客戶協商加價後，9月獲利才開始回穩。

今年12月初，美國商務部判定，針對轉往柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南，組裝太陽能板，以躲避美國對中國太陽能板課徵關稅的製造商，美方將對這些國家課徵太陽能板進口關稅。「美方知道到這四個國家投資太陽能板的大多是陸資企業，」廖昭宜說。

對美國高貿易順差的亞太將成被報復對象

原以為台廠遷移到東南亞後，可以躲過川普的「加稅」風暴，豈知美國大品牌客戶跟台商分析說，川普上台第一件事就是調升中國大陸的關稅至35％（比現在增加10％），不只如此，東南亞國家也可能受到波及。

美國品牌方的意思是，川普除了針對前三大貿易國家──加拿大、墨西哥、中國加徵關稅外，只要是對美國貿易順差的國家，都很有可能被課關稅，尤以近幾年外銷美國愈來愈多的越南、泰國，被報復的可能性增高。

美國大企業與外資的分析一致，外資也認為，對美國享有高額貿易順差的亞太地區，恐成為川普加關稅的目標，包括越南、南韓等。高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）表示，特別是受惠於大陸的貿易轉向，對美國享有龐大貿易順差的越南。

而台商的最新發現是，出口美國強勁的越南已率先表態。越南政府規定，出口美國的商品須符合當地原物料產值超過50至55％不等的規定，才能享有美國或歐盟的優惠關稅，但由於中國大陸的原物料、零組件CP值較高，有業者會從中國進口組裝，再以越南製造名義出口。這兩年，越南政府已嚴加審查「洗產地」的情事。

約末一個多月前，越南更針對中國鋼鐵類如鋼管、鋼板，以及木板、密度纖維板（MDF）課徵15％關稅。「我們有買木頭，大陸的供應商回報，他們出口到越南都要課15％的稅了，」廖昭宜轉述最新消息。

外界分析，越南因應川普的加稅政策，率先跟中國課稅以向新政府表態，不然等到美國真的對越南課徵25％關稅，就沒得玩了。「但越南原物料以進口居多，中國大陸為最大宗，如果課稅擴及到其他產業，越南就沒有生產競爭力，外商恐會跑光了吧！」一位在越南深耕20幾年的台商說。

民調顯示42％美國人認為徵收關稅導致物價上漲不是好主意

如果川普不是單獨對中國大陸課稅，同時也對東南亞其他國家課稅，美國的企業反而樂觀其成。他們認為，這樣對全球貿易比較好，主要製造國家如中國大陸、越南、泰國、南韓等地都課稅，不管課徵的百分比為何？買家的選擇性及自由度相對高一點。

不過，一旦美國想全面課徵關稅，川普掀起的「貿易保護主義」風潮，恐席捲至其他被報復的國家，例如加拿大已考慮其出口到美國的主要商品，包括鈾、石油和鉀肥徵收出口關稅以因應川普的政策。

如此一來，受傷的豈是被課關稅的國家以及外銷廠商（主要為台廠跟陸資企業），不管是品牌方或供應商都異口同聲說，「最終就是美國消費者埋單，畢竟賠錢生意沒人做，所有的關稅成本都會反應在售價上，美國會不會又迎來另一次的通膨，值得進一步觀察」。

果然，12月13日路透社/益普索（Reuters/Ipsos）公布線上民調顯示，42％美國民眾認為，若對進口商品徵收更高關稅導致物價上漲將不是好主意，且對高關稅是否有益於勞工持懷疑態度，凸顯川普高關稅計畫的風險。

最近，海外台商的各個群組，每天叮叮噹噹都在分享川普最新談話，不管是轉移到越南或泰國的台廠都唉聲歎氣說，當地投資環境已出現瓶頸，例如租金比中國大陸還貴、地價跟中國大陸不相上下，缺工、缺電問題也一一浮現，現在又被川普搞到快瘋了。

最後，廖昭宜說出大伙的心聲，沒有人可以掌控川普，也沒有人說得準，乾脆先按兵不動，等美國的新政策出爐後，再來因應吧！

（本文出自2024.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）