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新建案房價漲勢未停？北大特區預售新案首見7字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
三峽北大特區示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
三峽北大特區示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

據最新實價登錄揭露，在919央行打炒房政策正式上路後，位於新北市三峽北大特區預售案「將捷朗學」，10月12樓戶以總價1,628萬元成交，扣除車位後，該物件每坪單價高達70.2萬元，創下區域房價的新紀錄。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，本案突破7字頭是「個案」、非通案。

中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，本案確實具備房價創高的條件，「將捷朗學」坐落在學勤路林蔭大道上，附近有桃子腳國小、家樂福、全聯、特力屋、北二高樹林交流道、三鶯交流道等設施，生活機能非常完備，再加上本次成交的個案為高樓層戶，在以上種種利多因素的加持下，成就該案房價創高的條件。

詹智民指出，「將捷朗學」所在的北大特區跨越了三峽和樹林兩個行政區，是新北市開發較早的重劃區之一，目前區內基礎機能已逐漸成形，又有完善的文教、醫療資源，吸引了許多首購族、換屋族和退休族的目光。

詹智民分析，隨著北大特區的開發日漸飽和，近年區內新推案的數量相對有限，而目前新案的成交單價普遍都在5字頭以上。

莊思敏指出，從長線來看，預估伴隨雙北市買盤外溢及軌道經濟的推動，北大特區長線房價仍是穩健表現。

據最新實價登錄揭露，在919央行打炒房政策正式上路後，位於新北市三峽北大特區預售案「將捷朗學」，10月12樓戶以總價1,628萬元成交，扣除車位後，該物件每坪單價高達70.2萬元，創下區域房價的新紀錄。中信房屋提供
據最新實價登錄揭露，在919央行打炒房政策正式上路後，位於新北市三峽北大特區預售案「將捷朗學」，10月12樓戶以總價1,628萬元成交，扣除車位後，該物件每坪單價高達70.2萬元，創下區域房價的新紀錄。中信房屋提供

中信 北大特區 房價

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