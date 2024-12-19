新建案房價漲勢未停？北大特區預售新案首見7字頭

據最新實價登錄揭露，在919央行打炒房政策正式上路後，位於新北市三峽北大特區預售案「將捷朗學」，10月12樓戶以總價1,628萬元成交，扣除車位後，該物件每坪單價高達70.2萬元，創下區域房價的新紀錄。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，本案突破7字頭是「個案」、非通案。

中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，本案確實具備房價創高的條件，「將捷朗學」坐落在學勤路林蔭大道上，附近有桃子腳國小、家樂福、全聯、特力屋、北二高樹林交流道、三鶯交流道等設施，生活機能非常完備，再加上本次成交的個案為高樓層戶，在以上種種利多因素的加持下，成就該案房價創高的條件。

詹智民指出，「將捷朗學」所在的北大特區跨越了三峽和樹林兩個行政區，是新北市開發較早的重劃區之一，目前區內基礎機能已逐漸成形，又有完善的文教、醫療資源，吸引了許多首購族、換屋族和退休族的目光。

詹智民分析，隨著北大特區的開發日漸飽和，近年區內新推案的數量相對有限，而目前新案的成交單價普遍都在5字頭以上。