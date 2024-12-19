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臺鹽2024蟬聯永續三大獎 榮登食品業ESG表率

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽2024年永續大豐收，蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎金級、台南市績優綠色採購企業表揚、1111人力銀行2024幸福企業銀獎等重要獎項。照片／台鹽提供
臺鹽2024年永續大豐收，蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎金級、台南市績優綠色採購企業表揚、1111人力銀行2024幸福企業銀獎等重要獎項。照片／台鹽提供

臺鹽（1737）2024年永續大豐收，蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎金級、台南市績優綠色採購企業表揚、1111人力銀行2024幸福企業銀獎等重要獎項，展現臺鹽深耕永續經營之成果。

董事長丁彥哲表示，臺鹽接軌全球永續和科技趨勢，與時俱進，長年來在公司治理、環境保護、社會責任ESG三大面向不斷進步，終於在2024年歡喜收割！首先是由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的TCSA台灣企業永續獎，肯定本公司整體永續績效和永續報告書優秀的揭露品質，頒予永續報告-傳統製造業第2類金級獎。臺鹽已連續蟬連TCSA七金一銀殊榮，堪稱獲獎常勝軍。

第二大獎是綠色採購相關，臺鹽公司關注環境保護和資源再利用議題，投入綠色採購金額逾500萬元，榮獲台南市市長黃偉哲表揚為績優綠色採購企業。第三個獎項與企業影響力有關，臺鹽致力照顧員工，建立友善職場與和諧的勞資關係，善盡企業責任，獲得1111人力銀行頒發2024幸福企業銀獎，推動社會正向發展！

臺鹽公司遵循SDGs聯合國永續發展目標、國際GRI準則、TCFD氣候相關財務揭露、SASB永續會計準則來訂定經營策略，每年超前政府法規落實永續目標，榮獲的三大獎項代表臺鹽全面達成E、S、G三項重要績效，名列食品業前茅，成功奠定百年永續企業根基。

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