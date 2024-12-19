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碳有價時代來臨前 排碳大戶中鋼董座揭應戰策略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
中鋼董事長黃建智接受PwC Taiwan專訪。翻攝自YT頻道
中鋼董事長黃建智接受PwC Taiwan專訪。翻攝自YT頻道

中鋼（2002）從1971年成立至今已53年，面對淨零減碳國際趨勢及碳有價時代來臨，身為碳排大戶該如何因應？中鋼董事長黃建智接受PwC Taiwan的YT節目「企業領袖前瞻觀點」專訪，揭開「二軸三轉」轉型策略，未來中鋼將不再追求「生產更多鋼鐵」，而是致力從鋼鐵中創造更多價值。

黃建智表示，為實現2050碳中和目標，中鋼規劃未來十年的「二軸三轉」經營策略，所謂的兩大主軸為「高值化精緻鋼廠」與「發展綠能產業」，三大轉型方向為「數位轉型、低碳轉型與供應鏈轉型」。

黃建智指出，鋼鐵行業長期面臨國際競爭壓力，尤其是中國大陸產能過剩與東南亞新興產能的削價衝擊，中鋼聚焦高附加值的精緻鋼品，計劃2030年使其營收佔比達20%。

黃建智舉例，精緻鋼品如高功能結構鋼、超能效電磁鋼及跨世代車用鋼等，已在2024年前十個月貢獻約15.8%營收，卻創造高達70.4%的毛利率，展現其在穩定獲利及增強客戶黏著度上的潛力。

在電動車與無人機產業中，黃建智說，中鋼憑藉厚度僅0.15mm的超薄高效電磁鋼取得領先地位，不僅滿足歐美電動車大廠需求，也為未來AI機器人領域開發提供支撐，技術領先的差異化策略，是中鋼強化國際競爭力的關鍵。

另外，黃建智透露，透過協助下游客戶提升產品價值，也能進一步強化產業鏈競爭力，再來是運用AI優化製造流程，每年節省16億元成本並減少3萬噸碳排放，以及生成式AI的應用也助力中鋼知識傳承。

中鋼也積極推行低碳轉型，通過「5G策略」開發綠色鋼品與材料，並取得多個國際認證，黃建智舉例，像是高再生材料佔比的RC系列產品，廣泛應用於電子、家電與伺服器領域，2023年，中鋼高再生鋼品減碳效益顯著，幫助使用者減少564萬噸碳排。

面對碳費壓力，黃建智說，中鋼通過提升產品價值與自主減排計劃，緩解經營成本衝擊，展現對永續發展的長期承諾，未來中鋼將致力在「從鋼鐵中創造更多價值」，透過「二軸三轉」策略，中鋼與國內產業共同提升國際競爭力，實現永續企業願景。

中鋼 鋼品 鋼鐵

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