聯網電視CTV吸引Y世代 46%台灣廣告主將增加廣告預算

全球廣告科技公司The Trade Desk發布研究，台灣有將近一半（46%）的廣告主預期在未來12個月內增加聯網電視（Connected TV，CTV）的媒體投資。這主要得益於優質隨選內容和串流服務的普及，使CTV備受年輕觀眾青睞。台灣CTV市場的總收入被預期有機會於2027年突破7億美元大關，引領台灣數位廣告邁向新紀元。

The Trade Desk發表《2024台灣聯網電視趨勢白皮書》，剖析台灣CTV的廣告環境與洞察，CTV 能夠提供更為個人化的廣告體驗、精準追蹤和衡量廣告歸因的能力。

研究指出，驅動台灣CTV市場快速成長的關鍵之一為不斷擴大的年輕觀眾族群。CTV提供的隨選娛樂功能，對於習慣「隨時隨地」取用喜愛內容的消費者來說，更是不可或缺的服務。研究發現，高達52%的CTV用戶來自現今25-44歲的Y世代青壯年族群，為CTV最大宗的核心受眾。該族群也是時下主要消費力來源，精準鎖定CTV管道投入行銷資源，有助於品牌帶來長期且有效的行銷效果。

串流媒體服務的日益普及也是推動台灣CTV/OTT市場蓬勃發展的另一大推手。在眾多本土平台中，以LINE TV的月活躍用戶數達 500 萬領先；LiTV、凱擘大寬頻緊隨其後，而四季線上和KKTV的月均造訪次數也高達100萬次。多元且豐富的串流平台選擇，進一步推升CTV廣告市場的增長潛力；資料顯示，台灣CTV廣告營收預計將以每年14%的速度持續攀升，2027年時上看7.76億美元的市場規模。

研究發現，除了年輕觀眾族群足跡往CTV平台移動外，CTV 吸引行銷人員的四項關鍵優勢。包括：提供更優質的個人化廣告體驗、得以打造更完整的全通路策略、優質且專業製作的內容，以及能夠精準追蹤並衡量行銷活動成效等，進而為品牌創造更高的廣告回報。也因此，台灣有將近一半（46%）的廣告主預期在未來12個月內增加聯網電視的媒體投資，高達62%的受訪者更計劃將預算提升50%以上，甚至有9%受訪者預計增幅超過100%，顯見品牌挹注資源於 CTV廣告已逐漸成為主流。