桃機漏水、評比下滑…預算凍結3億 董座：明年目標第50名

桃園機場今年全球百大機場評比近5年的排名下降，再加上今年3月出現第1、第2航廈有零星漏水狀況，立委提案在服務費用的修理保養與保固費22億6362萬餘元及專業服務費8億1,901萬餘元中，各刪減1,000萬元、凍結10%（約3.08億元），提書面報告始得動支。

立法院交通委員會19日審查桃園國際機場公司明年度營業預算。立委林俊憲、何欣純、邱若華均提出，今年桃園機場共發生5起工程及漏水疏失，影響國際機場門面，顯見桃機公司督導不周。

立委黃健豪表示，桃園機場南跑道今年3月歲修關閉54小時，期間僅仰賴北跑道起降，但班機起降為配合跑道歲修調整，導致航班大規模延誤，共有5萬多名旅客受影響。機場跑道歲修為例行性工程，應做好事先規劃，桃機公司應建立完備機制避免類似情形發生。

林俊憲建議，桃機所提的建議服務費用的修理保養與保固費用7億餘元凍結10%，待桃機公司於3個月內，針對加強工程管理、全面檢討航站漏水提出書面報告後，交委會同意後始得動支。

立委魯明哲也說，桃園機場近年參與國際機場評比中，今年在Skytrax針對百大機場評比排名獲得66名，雖然比去年進步，仍未達疫情年的37名水準。

桃機公司董事長楊偉甫表示，今年11月完成北跑道歲修，有上次的經驗重新訂定SOP，會將已執行的方式及改進方式以書面進行報告。至於漏水及設備老舊問題，目前第二航廈屋頂正在全面整修，跟過去哪邊漏水修哪邊不一樣，航廈老舊難以避免，但同一個地點不能再發生第二次，其他地方也會預防性檢查。

至於評比退步，楊偉甫則說，過去排名退步主要因疫情期間防疫比其他國家更嚴謹，其實桃機有5項旅客服務項目排名都在前10名內。近期已收集很多資料，有信心明年3、4月最新排名出爐會再往前提升，並以第50名為目標。