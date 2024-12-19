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北市公布明年地價漲了！台北101蟬聯12年帝王寶座

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台北101大樓土地公告現值每坪約695.2萬元。示意圖／台北市觀傳局提供
台北101大樓土地公告現值每坪約695.2萬元。示意圖／台北市觀傳局提供

北市地政局19日公布2025年公告土地現值，評定全市平均調幅為5.24%，其中又以南港區漲幅5.89%居冠，中山區平均調幅5.79%居次，大安區因為房價基期較高，漲幅最小僅4.64%；「台北101大樓」穩居地王寶座，蟬聯12年，土地公告現值每坪約695.2萬元，國泰置地廣場則是以每坪666.8萬元，連兩年榮登地后寶座。

據地政局統計，2025年地價作業調查期間從2023年9月2日至2024年9月1日，全市不動產買賣登記案件數達3萬116件，較前一年增加4,930件，增幅達19.57%，終止連續兩年負成長的趨勢，成為自2016年以來的第二高交易量，顯示出市場的活力回升，整體市場呈現「量增價漲」趨勢。

台北市公告2025年土地現值的平均調幅為5.24%，地價評議委員會在考量近一年地價動態與整體經濟狀況後，對全市4,944個地價區段進行調整，調整結果顯示，4,822個區段地價上漲，121個區段持平，僅有1個區段下跌。

地政局分析，各行政區的地價調整均呈上漲趨勢，其中南港區的調幅最高，達到5.89%，主要受公共建設和大型開發案的推動，區內產業需求持續增溫；其後是中山區，調幅為5.79%，區內密集的交通路網和完善的生活及商業機能吸引了大量購屋需求；大安區則因房價基期較高，漲幅較為溫和，但依然有4.64%的調幅。

在台北市的地王競爭中，地政局說，台北101大樓繼續穩居地王寶座，作為台灣最具代表性的觀光地標之一，台北101不僅吸引了大量的觀光人潮，也因商辦市場需求殷切、商業活動熱絡，帶動了地價的穩定成長。

此外，國泰置地廣場以每平方公尺201萬7,000元（約每坪666.8萬元）連續兩年位居地后；新光摩天大樓雖以每平方公尺199萬9,000元（約每坪660.8萬元）排名第三，但隨著台北雙子星等大型開發案的持續推動，未來潛力可期。

北市地政局局長陳信良表示，2025年公告土地現值的調整反映了市場動態、土地使用管制及土地利用現況等多重因素，尤其是在享有容積獎勳的開發區域以及都市計畫變更提升土地使用強度的地區，地價變動較為顯著。

陳信良強調，公告土地現值屬土地增值稅課稅的基礎，調整不涉及地價稅變動，因此不會影響市民的稅賦負擔，2025年的地價資料將於2025年元旦正式公開，市民可通過台北地政雲查詢詳細資訊。

台北101 摩天大樓

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