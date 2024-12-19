北市地王、地后出爐 台北101大樓稱霸全國蟬聯地王12年

台北市114年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，地政局今公布，全市平均調幅較113年上漲5.24%。台北101大樓以公告土地現值每平方公尺210萬3000元，換算每坪約695.2萬元，第12度站上全國地王寶座。

地政局統計，114年地價作業調查期間，全市不動產買賣登記案量3萬116件，較前一年同期2萬5186件增加4930件，增幅19.57%，終止連續兩年負成長，為105年以來第2高，整體交易量能明顯升溫，主要係因受經濟成長率回升、市場資金充沛等因素影響。

另外，不動產交易價格部分，依據實價登錄資料及地價調查結果顯示，亦呈現上漲。整體而言，不動產市場呈現「量增價漲」格局。

114年公告土地現值調整，經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為5.24%。全市4944個地價區段，評議結果4822個地價區段上漲，121個地價區段持平，1個地價區段下跌。各行政區評議結果，12行政區均上漲。

地政局指出，漲幅最大的南港區，在公共建設逐步到位及大型開發案的帶動下，產業進駐需求持續增溫，並為本市會展及產業聚集量能樞紐，串聯科技核心聚落廊帶，具發展潛力優勢，平均調幅5.89%。

居次的中山區，交通路網密集，生活及商業機能俱佳，此外近年小宅產品受消費者青睞，帶動區內購屋需求，平均調幅5.79%。漲幅最小為大安區，區內房價基期較高，實價登錄交易價格漲幅相對和緩，但平均調幅亦有4.64%。

眾所矚目的地王，由「台北101大樓」穩居寶座，身為全台熱門觀光地標景點之一，加上商辦市場需求殷切，商業活動熱絡，帶動地價穩定成長；居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺201萬7000元，換算每坪約666.8萬元，連2年蟬聯地后。