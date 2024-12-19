龍寶董座張麗莉：「20坪做三房能住嗎？」 這些因素房價不會跌

央行919打房後，市場急速轉冷，許多購屋族期待明年能有降價潮，然而，社團法人中華民國不動產協進會理事長暨龍寶建設董事長張麗莉直言，在土地高漲的情況下，房價下跌不了是事實，近年很多建商為了因應政策，都在蓋小坪數，但單價根本不會掉，未來幾年交屋後會發現大問題，這些20幾坪做成三房的產品，能住嗎？消費者實在太無辜！

台中市場有「一聯三寶由雙陸」一說，其中之一的「寶」，就是龍寶建設，身為台中優質建商，張麗莉對市場很有看法，被問到央行第七波選擇性信用管制，張麗莉坦言，身為開發商，也想配合政府政策，但這一波打房因為溯及既往，欠缺合理性，有些客戶買預售時可以貸7成，但交屋後成數大降，最後變成只能轉賣，實在太無辜。

針對房價方面，張麗莉指出，第七波選擇性信用管制影響已經市況，但房價根本不可能下跌，為何房價下跌不來，要思考背後的因素，包括地價、通膨、缺工、碳費即將開徵等，這些都是推升成本的關鍵原因，那如果市況不好，以後的情況就是建商乾脆不做了。

「我們相當認同房子是拿來住的，不是拿來投資。」張麗莉說，我們一直在談讓人民居住生活可以更美好的理念，「Better City，Better Life」是我們的願景，雖然房子不是拿來投資用的，但過去資金浪潮下，有實力的投資者不是投入股市，就是房市，所以政府是不是也要考慮未來能提供更好的投資管道？

談到小宅化現象，張麗莉指出，新青安政策後，很多年輕人衝進來買房，讓推幾千戶、專攻小坪數的開發商很爽，趁著政府政策可以賣得很好，但這是一個蜜月期，未來要交屋後會面臨很大的問題，走進去住宅會發現「以前40幾坪規劃3房，現在20幾坪的房子做成三成，能住嗎？」