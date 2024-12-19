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興采看第4季毛利率將回升 明年歐洲保守、美國盼轉單效益

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

興采（4433）轉型聚焦成衣，並透過垂直整合推動未來成長。副總王淑芬表示，子公司神采時尚去年取得國防部第302廠委託經營權，今年出貨穩定，較去年同期有二到三成的成長幅度，且獲利高的產品集中在第4季出貨，有利本季毛利率回升。布料方面，歐洲市場受戰爭影響使成長性低，品牌商因庫存壓力偏向保守，明年預估維持這個態勢，而美國市場今年有成長，但明年川普上任後，不少客戶還在觀望，是否有轉單效益還要觀察。

興采第3季營收8.41億元，年增12%，但單季毛利率下滑至17%，較去年同期下滑7個百分點，稅後虧損722.8萬元，較去年同期盈轉虧，單季每股虧0.12元，主要反映主因旗下聚紡精密染整廠進入量產初期，產能利用率不足，攤提折舊費用增加，壓縮獲利能力。同時，台幣升值導致匯兌損失，與去年同期的匯兌收益相比，形成重大差異。

從營收結構來看，興采持續朝向垂直整合發展，今年前三季布料業務的收入占比為59%，較去年同期的67%下降，成衣則由去年的22%上升至32%，反映產品結構上的調整。興采表示，成衣業務的生產周期較長，但具備更高附加價值，未來並將持續提高染整廠產能利用率，以利整體營收與利潤結構的優化。

興采在桃園觀音工業區投資23億元打造的高端精密染整廠，已在今年6月開始小量試產，9月底染整遷廠完成，第4季開始正式量產。預計2025年3月底前紗線遷廠完成，5月後加工建置完成。興采表示，新廠採用工業4.0智慧化生產規劃，搭載自動化設備及節能減碳技術，廠區規劃包含從紗線染整到塗布後加工的完整製程。主要產品包含針織、平織布料，每月產能超過450萬碼。

在302廠經營權方面，服務軍種包含陸軍、空軍、海軍、海軍陸戰隊、憲兵、後備指揮部等14個單位。興采表示，今年以來業績較去年同期增長20~30%，預期2025年仍將保持至少20%的增幅。受益於軍方訂單的穩定需求，302廠的淨利率維持在3至5%之間，為集團帶來穩定的獲利貢獻。

毛利率 營收 經營權 自動化設備

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