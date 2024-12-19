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環泥新案公開銷售佳 總座：短線客都已出場不玩

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
環泥建設總經理黃惠盟。圖／業者提供
環泥建設總經理黃惠盟。圖／業者提供

台南幫旗下環泥建設三重首案「環泥水澐」18日公開，總經理黃惠盟表示，近期房地產市場透過政府的政策引導，已逐步回歸正常市場機制，短線投機客大都已經出場不玩，目前市場上還願意進場的客戶都是扎扎實實的剛性需求。

他表示，環泥水澐一個月潛銷時間，剛性需求客戶踴躍，銷售情況相當不錯，主要入手原因來自環泥建設的「品牌精神」與「水漾特區」的開發策略，在品牌、地段及產品力上，滿足家庭成員需求，因此能有好成績。

黃惠盟指出，在品牌精神上「超越時代，傳承百年」是環泥建設延續創辦人吳尊賢先生的理念，致力於打造具時代高度的建築地標，從統一國際大樓到環泥水澐，皆是集團匠心的代表作。

他強調，環泥水澐在團隊全心專注於設計、施工與品質管理，力求實現「優質好宅，百年傳承」的承諾。

在「水漾特區」開發策略上，黃惠盟說明特區日後作品均位於二重重劃區右岸的中段，主要以都市發展的四大發展導向為實踐。

在TOD（大眾運輸導向）：特區內臨近三重捷運站，步行可及台北市，交通便利性成為特區發展的核心競爭力。

POD（人行徒步導向）：注重步行與自行車友善環境，設置寬敞人行步道，打造低碳社區。

GOD（綠地與生態導向）：規劃綠地比例達30%以上，創造自然共融的居住環境。

WOD（水環境導向）：依附水漾特區的河岸景觀，注重水資源管理與景觀融入設計；「水漾特區」開發以分期規劃與合作策略，首推「環泥水澐」正式公開。

環泥水澐專案經理詹任偉說，「環泥水澐」距離捷運三重站約步行5分鐘，基地面積441.86坪，樓層規劃地上14層、地下3層，格局規劃1~3房、坪數規劃11~36坪，以29坪3房為例：開放式的客餐廳空間規劃,提供忙碌的現代人,兼顧到生活與工作的延伸需求，目前採不二價策略，平均要價每坪90萬元。

模型圖／記者游智文攝影
模型圖／記者游智文攝影

建案 房地產 環泥

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