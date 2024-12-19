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北市房仲公會：金龍風暴後座力明年顯現 將量縮價跌

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市不動產仲介公會舉行年終記者會。記者游智文／攝影
台北市不動產仲介公會舉行年終記者會。記者游智文／攝影

台北市不動產仲介公會19日舉行年終記者會，理事長蘇金城表示，央行「金龍風暴」後座力會在明年完全顯現出來，2025小龍年房市「量縮價跌」，似已成為市場的共識，不動產業恐怕要有度小月的準備。

他表示，小龍年房市最大的變數有兩個，其一，是央行的選擇性信用管制，央行信用管制如果沒有解除，甚或是有更強力的打炒房政策出來，年度房屋交易量都不可能再放大，因此呼籲央行最好不要再有大家更擔心的第八波打炒房。

另一個大變數是美國川普總統下個月即將就職，這不只是全球財經的最大變數，也會是國內股市、房市的最大變數，以川普不可捉摸的行事作風，國內房市恐怕也多少會掃到颱風尾，倘若川普對於台灣匯率操縱有所反制，迫使新台幣大幅升值，對我國出口貿易將會產生巨大衝擊，不利於股市，房市也會間接受傷害。

雖然房市面臨逆流，蘇金城表示，但隨著市區內一些重大建設的陸續完工或將完工，未來幾年台北市的磁吸效應仍然不容忽視。

其中像是大小巨蛋代表的舞台經濟學，捷運信義延伸線及萬大線代表的軌道經濟學，北士科代表的科技經濟學，南港 LaLaport 代表的購物經濟學，台北雙子星大樓代表的地標經濟學，他們所帶動周邊住宅及商辦效應都不容小覷。

央行 川普 房市 炒房

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