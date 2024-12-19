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新北第3季住宅價格指數出爐 這兩行政區年漲幅最高

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
淡水房市示意圖。記者游智文攝影
淡水房市示意圖。記者游智文攝影

新北市地政局公布2024年第3季住宅價格指數，從7月到9月全市價格穩健成長，大樓價格年變動率介於6.29%至9.52%，是公寓的二至三倍，進一步觀察八大次分區，尤以淡水區、汐止區年漲幅最高，推估原因與區域的剛性需求有關，有效支撐市場價格。

新北地政局公布最新住宅價格指數，從7月到9月全市住宅價格指數分別為122.52、123.89、124.82，月漲幅介於0.75%至1.83%之間，另大樓及公寓指數與上季相較亦呈現微漲趨勢。

觀察八大次分區趨勢，包括板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、樹三鶯、汐止及淡水，7月至9月指數漲跌互見，各月份變動率介於-2.4%至4.36%的漲跌幅，其中以淡水區年漲幅12.35%至13.39%最高，汐止區8.83%至12.87%次之，新莊區介於3.39%至8.65%居三。

新北地政局對此進行分析，各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，生活機能完善，剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格微漲。

第3季新成屋指數為118.74，季變動率1.81%，與上季相較呈現微漲趨勢；在整體開發區方面，臺北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為113.58、113.58、114.51及104.83，其中又以林口新市鎮年漲幅6.89%居冠。

新北地政局分析，受整體原物料及工資上漲，通貨膨脹預期心理因素影響，推動新成屋價格持續上漲，又觀察整體開發區因推動各項重大建設，生活機能亦日趨成熟，持續吸引人口遷入，購屋需求上升，帶動區域住宅價格穩定成長。

另外，各捷運線指數大致呈現微漲趨勢，除了板南線（土城段）較上季略跌-1.36%，板南線（板橋段）、中永和線、三重新莊線、三重蘆洲線、新店線、淡水線及環狀線指數較上季上漲1.43%至5.43%。

新北地政局說，捷運各站周邊住宅指數呈現相對穩定態勢，主要原因係捷運沿線住宅交通便利，生活圈發展較成熟，購屋者需求仍有支撐，住宅價格因而微漲。

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