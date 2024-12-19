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TOYOTA GR YARiS 全面升級 操作性與駕駛回饋感提升、帶來更精準體驗

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TOYOTA GR YARiS全新進化。TOYOTA提供
TOYOTA GR YARiS全新進化。TOYOTA提供

滿足國內消費者多元化購車需求，TOYOTA總代理和泰汽車於12月19日發表全新GR YARiS手排版本，售價為205萬起。而自排版本的導入，由於車型規畫因素，目前仍在於原廠積極討論中。

GR YARiS一直是喜歡跑車消費者的必備車款，自2020年問世以來，GR YARiS憑藉為賽道而生的卓越性能贏得廣大市場支持，GAZOO Racing團隊持續蒐集車主回饋，深入了解每一位車主的需求。本次改款以「Driver-First」為核心，推出更強勁的280ps動力、更能因應各種操駕情境的GR-FOUR四輪驅動系統調整模式、更駕駛導向的座艙設計，以及更升級的安全配備，再創來自WRC（世界拉力錦標賽）的性能鋼砲極限。

TOYOTA GR YARiS再度展現GAZOO Racing的設計實力，性能全面升級。首先，1.6升渦輪引擎動力提升至280ps，最大扭力達39.8Kg-m，並新增NACA導風管以及冷卻套件，可以提升引擎在激烈操駕下的散熱表現。此外，強化的懸吊系統設計，提升避震承受力，配合車身剛性提升，穩定性與操控表現更勝以往。搭配上全新調校的離合器踏板，操作性與駕駛回饋感大幅提升，帶來更精準的操控體驗。

和泰集團表示，本次推出全新設計的GR-FOUR四輪驅動系統調整模式，提供Normal、Gravel及Track共三種扭力分配調整模式可選擇，其中Track模式可依據路況自動調整前驅、四驅、後驅扭力分配，帶來絕佳的駕馭樂趣。

此外，為了滿足車主賽道激烈操駕與日常代步的不同需求，也新增針對油門反應、EPS靈敏度的駕駛模式調整功能，包含Sport、Normal、Eco三種模式，可供車主依需求彈性調整。

TOYOTA GR YARiS承襲賽道基因，推出更加駕駛導向的設計，像是全新設計的中控台，以朝向駕駛座傾斜15度，並搭配離合器踏板角度與中控按鍵位置的調整，使操作流暢度更勝以往。同時儀表台降低50mm，駕駛座椅位置下調25mm，提供駕駛更寬闊的視野。此外，為提升整體車艙空間實用性，副駕駛前方置物空間加大，滿足車主攜帶賽車裝備的需求。

內裝材質選用GR Gun Metallic特殊塗裝，可以降低光線干擾，並在雙前座座椅背部與腰臀部分新增BRIN NAUB類麂皮材質，降低激烈操駕時造成的身體滑動與靜電帶來的不適感，讓駕駛可以專注操控。

外觀方面，前保桿下緣改為三段獨立分拆式設計，方便在賽道受損時可快速替換。同時，第三煞車燈與後霧燈移至車尾中央，提升激烈操駕時的辨識度與避免飛沙走石造成的磨損。

GR YARiS不僅追求極致性能，也以高標準守護駕駛安全。本次升級TSS 3.0系統，強化各項安全防護功能，並新增RSA限速辨識輔助系統、BSM盲點偵測系統、RVC倒車影像輔助系統註2以及前4後4停車輔助雷達，全面提升便利性並守護駕駛的每一趟旅程。

性能與安全兼備的絕佳選擇TOYOTA GR YARiS。TOYOTA提供
性能與安全兼備的絕佳選擇TOYOTA GR YARiS。TOYOTA提供
TOYOTA GR YARiS全面升級。TOYOTA提供
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TOYOTA 車主

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