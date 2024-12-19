雲品引進康乃爾飯店永續指數 計算碳排擴大負碳住房

雲品國際今天宣布，引進康乃爾飯店永續指數（CHSB）計算碳排放，先前已推動的「負碳排住房」活動，將於明年擴大至母公司雲朗觀光旗下嘉義、高雄據點，並計畫向台灣碳交易所購買多元碳權方案，支持在地碳市場發展。

雲品國際今天發布新聞稿宣布，採用康乃爾飯店永續指數（Cornell Hotel Sustainability BenchmarkingIndex, CHSB）進行碳排放計算，該指數由康乃爾大學飯店管理學院研發，為全球飯店業提供具參考性的能源、水資源與碳排放數據基準，使企業能根據行業平均值對標評估其環保表現。

同時，雲品國際推動「負碳排住房」活動，鼓勵住客參與環保行動，原先透過新加坡的全球碳權交易平台 CIX（Climate Impact X）完成碳權交易及抵換，保護巴西東部的亞馬遜雨林、亞馬遜再造林聯盟（ARC）進行造林、防火及土地可持續利用的培訓工作。

雲品指出，明年度將擴大負碳排住房至母公司雲朗觀光旗下嘉義兆品酒店與高雄翰品酒店，並計畫轉向台灣碳交易所購買多元碳權方案，以支持在地碳市場發展，並實現更多元化的減碳成效。

雲品國際表示，已全面完成碳盤查並通過國際驗證機構BSI的查證，母公司雲朗觀光旗下嘉義兆品酒店與高雄翰品酒店參與經濟部商業署「溫室氣體盤查示範輔導」計畫，依據ISO 14064-1:2018標準，完成溫室氣體排放源的鑑別與年度排放計算，為後續制定有效減碳策略提供精準數據。

在節能與碳權開發方面，雲品表示，君品酒店汰換高效率磁浮變頻冰水主機（500RT），此專案提升空調能源使用效率，降低用電量與碳排放，並申請經濟部商業署的補助，該專案延伸參與「自願減量專案示範輔導」，將節能減碳效益轉化為碳權。

此外，雲品內部率先實施碳費制度，向旗下飯店徵收內部碳費並加倍計算水電費，藉此提高營運團隊對能源使用效率的重視，並為應對未來能源成本增加做好準備。