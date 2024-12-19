歲末還款潮可望解危機？北台20指標案準備推出

新的一年將來到，住展雜誌彙整北台灣2025年上半年較明確指標案，超過百億元案量有6案，新北、桃園各2案，北市、基隆則各有一案，另外50到100億元也有14案，合計20案。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，業者研判「歲末還款潮」可望紓解房貸滿水位危機，加上市場正逐漸適應央行新一波打房，且現階段高鐵特區、產業園區仍有部分預售案傳出不錯買氣，房市有機會谷底翻身，因此積極備案準備推出。

打起精神進場的指標案中，台北市部分，包括結合商場、影城、飯店、商辦、住宅，估計案量達千億元的南港國際臺鐵調車場案、大安區「德運安和路二段案」、大同區「毅聯涼州街案」，和知名都更宅系列案「宏國大道城A區」。

新北市分別是第一環行政區新店區、永和區的「華固榮工廠案」與「新碩永傳」，及中和左岸景觀宅「左岸明珠」、林口新市鎮「長耀中山路案」、新莊體育園區第一排的「君泰復興段案」和副都心重畫區的「茂德副都心No.4」。

桃竹地區則有青埔的「宏普青塘園案」、「竹風青埔案」，跟中路重劃區的「國泰GRAND PARK」、「宜誠川丰」，與A7地帶的「長耀文桃路案」，及新竹市東區訴求竹科X基地的「達麗台肥案」。

陳炳辰表示，上述指標案建商多為資產實力強，具市場口碑效應，包括華固（2548）、國泰（2882）、宏國、達麗（6177）、長虹（5534）、皇普（2528）、宏普（2536）、宜誠等。