快訊

鄭文燦涉貪官司纏身影響力崩跌？綠營：仍有資源人脈

日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

玉山霧淞銀白世界！短暫雲開「映襯主峰」成最美風景

歲末還款潮可望解危機？北台20指標案準備推出

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

新的一年將來到，住展雜誌彙整北台灣2025年上半年較明確指標案，超過百億元案量有6案，新北、桃園各2案，北市、基隆則各有一案，另外50到100億元也有14案，合計20案。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，業者研判「歲末還款潮」可望紓解房貸滿水位危機，加上市場正逐漸適應央行新一波打房，且現階段高鐵特區、產業園區仍有部分預售案傳出不錯買氣，房市有機會谷底翻身，因此積極備案準備推出。

打起精神進場的指標案中，台北市部分，包括結合商場、影城、飯店、商辦、住宅，估計案量達千億元的南港國際臺鐵調車場案、大安區「德運安和路二段案」、大同區「毅聯涼州街案」，和知名都更宅系列案「宏國大道城A區」。

新北市分別是第一環行政區新店區、永和區的「華固榮工廠案」與「新碩永傳」，及中和左岸景觀宅「左岸明珠」、林口新市鎮「長耀中山路案」、新莊體育園區第一排的「君泰復興段案」和副都心重畫區的「茂德副都心No.4」。

桃竹地區則有青埔的「宏普青塘園案」、「竹風青埔案」，跟中路重劃區的「國泰GRAND PARK」、「宜誠川丰」，與A7地帶的「長耀文桃路案」，及新竹市東區訴求竹科X基地的「達麗台肥案」。

陳炳辰表示，上述指標案建商多為資產實力強，具市場口碑效應，包括華固（2548）、國泰（2882）、宏國、達麗（6177）、長虹（5534）、皇普（2528）、宏普（2536）、宜誠等。

另外市場話題也讓建商對推案具有信心，像是資產活化的「南港國際臺鐵調車場案」、「達麗台肥案」，和總銷估高達300億元的「左岸明珠」，與青埔青塘園熱門豪宅為鄰的「宏普青塘園案」、新店市區珍稀都更區塊的「華固榮工廠案」，及基隆市在地知名造鎮系列案「新橫濱3」，都有相當高的市場討論度。

北台灣2025上半年預推指標大案。資料來源／住展雜誌
北台灣2025上半年預推指標大案。資料來源／住展雜誌

台肥 建商 房貸 華固 豪宅

延伸閱讀

裕山辦上櫃前業績發表會 明年營運樂觀

最牛一輪／先進光放閃 國泰48俏

市政民調找「求真」？ 游淑慧批：難道要騙市民、議會

行政院處長遭控霸凌還搞不倫 政院：分案調查中

相關新聞

網家股臨會 通過引入統一成為最大股東

網路家庭PChome日前決議通過私募普通股案，引進統一參與認購，今舉行股東臨時會正式通過議案，統一也成為持股30%的最大...

歲末還款潮可望解危機？北台20指標案準備推出

新的一年將來到，住展雜誌彙整北台灣2025年上半年較明確指標案，超過百億元案量有6案，新北、桃園各2案，北市、基隆則各有...

聚陽下季訂單 喜連來

聚陽（1477）昨（18）日表示，對明年上半年保持審慎樂觀，由第1季訂單來看，量價表現皆佳，將較今年同期顯著增長。主要是客戶需求穩定，包括美系客戶、日系品牌訂單皆持續擴張，因此聚陽明年在越南、印尼、薩爾瓦多、孟加拉都會有新產能開出。

中鋼新團隊就任100天有佳評 員工股東最盼傾力護股價

中鋼（2002）董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭組成的新團隊上任100天，鋼界頗有佳評；來自員工與股東最大期盼...

網路家庭股東臨時會通過統一認購私募 統一成最大股東

網路家庭（8044）19日召開股東臨時會，以逾九成贊成比率，通過統一認購網家私募普通股6,169萬4,120股。網路家庭...

沒在怕？央行打房後北大飆7字頭新高價 專家這麼說

實價登錄揭露，在9月19日央行打炒房政策上路之後不久，北大特區預售案「將捷朗學」12樓戶於10月17日以總價1,628萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。