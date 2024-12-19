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網家股臨會 通過引入統一成為最大股東

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
網路家庭PChome今舉行股東臨時會，通過引入統一集團參與私募。圖左為網家董事長詹宏志、右為執行長張瑜珊。記者林海／攝影
網路家庭PChome今舉行股東臨時會，通過引入統一集團參與私募。圖左為網家董事長詹宏志、右為執行長張瑜珊。記者林海／攝影

網路家庭PChome日前決議通過私募普通股案，引進統一參與認購，今舉行股東臨時會正式通過議案，統一也成為持股30%的最大股東，未來將不低於參考價80%的價格來進行後續工作，預期網家可獲15~20億元的資金挹注。

今日股臨會出席率達61.87%，而也有93%的股東的同意議案。網家董事長詹宏志表示，統一是他交往、仰慕以久的企業，在台灣耕耘的事業也非常多元，能引入統一成為股東也非常高興，先前消息出來後，資本市場的反應也表示對私募案抱著樂觀的心情。

統一入股後，將在董事會中取得2席董事，對於未來雙方是否會產生什麼火花，詹宏志僅表示，「火花要等到碰到了才知道」，現階段業務上都還是各自獨立，不管是否有投資關係，工作上與各家企業都有合作的探詢，這件事情不會停止。

詹宏志表示，當初是因為資金需求與股份稀釋的想法，才構成了私募的想法，對於資金上的運用，不會因為同業的作法而有改變，而電商競爭的態勢中有好消息與壞消息，雖然競爭激烈，但總體來說，市場仍在成長，在零售業的占比與其他國家相比也不算高，未來還是會增加。

而日前私募案消息一出，網家股價漲勢明顯，似乎也反映資本市場對現在經營團隊不太認同，對於未來統一入股後，會否對經營策略、團隊進行調整？詹宏志表示，目前都沒有談到這個問題，但未來應該會有機會談到，而公司沒賺錢，股價低是很自然的。

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