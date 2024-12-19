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中鋼新團隊就任100天有佳評 員工股東最盼傾力護股價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼董事長黃建智。中鋼／提供
中鋼董事長黃建智。中鋼／提供

中鋼（2002）董事長黃建智、總經理陳守道、執行副總鄭際昭組成的新團隊上任100天，鋼界頗有佳評；來自員工與股東最大期盼，希望中鋼傾洪荒之力，有效保護中鋼股價，進一步展現公司治理效能。

綜合鋼界見解指出，黃建智領航下，新團隊9月就任新職來南北奔波、戮力從公，堅定推動精緻鋼廠、靈活調節大量鋼材銷售貨暢其流、獲道瓊永續「世界指數」成分股、成功化解中運工會長期抗爭等都是亮點。

但是在全球鋼市低迷的情況下，中鋼股價大受打擊，如何保護股價成當務之急，也是新團隊最大考驗。

大型跨國會計師事務所執業會計師指出，公司治理領域最重要三大利害關係人為股東、員工、客戶，近期中鋼股價一直跌跌不休，包括中鋼本身以及所有關係人都受損。尤其中鋼最大股東是經濟部，也就是代表國庫；會計師提醒中鋼，「損及國庫利益的事更需要嚴肅看待」。

大型會計師事務所執業會計師說，股價高低對公司治理影響深遠。高股價通常被視為管理績效的直接反映，可鞏固經營層在公司內部的權威。

股價低會削弱市場對公司信心，增加公司運營和外部收購的風險，同時引發機構投資者或小股東質疑，對董事會施加更大壓力，要求改進經營效率和決策透明度。

中鋼員工說，最重要的是公司今年將員工持股信託補貼從20%增加到30%，超過九成同仁熱烈響應積極參與，大量買進中鋼股票，如今股價跌成這樣，30%的補貼幾乎都被吃回去，還受限不能自由買賣，「總覺得虧很大」，希望公司一定要傾洪荒之力保護股價。

中鋼新團隊多有表現，仍有優化進步空間，除了應該對大小客戶公平對待更多包容外，法定發言人尚不熟悉應有角色，面對發言任務時要對方自已去找答案，放棄精準發言機會徒增風險；鋼界反應，同業交流溝通場合發言人枯坐略顯拘謹，各方都尷尬。

中鋼 股東

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