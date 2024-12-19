沒在怕？央行打房後北大飆7字頭新高價 專家這麼說

實價登錄揭露，在9月19日央行打炒房政策上路之後不久，北大特區預售案「將捷朗學」12樓戶於10月17日以總價1,628萬元成交，扣除車位後，該物件每坪單價高達70.2萬元，創下區域房價的新紀錄。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，在9月央行第七波信用管制後，北大特區出現7字頭的歷史高價，並不讓人意外。

首先，北大特區發展多年，區域商圈已成形，近年區內新案已經不多，在新供給有限，又有穩定買盤需求下，價格自然有還有走揚的空間 。

其次，目前區域新案近一年成交均價已站上6字頭，最高站上一坪70萬元仍在合理範圍內。

第三，目前鄰近的土城運校重劃區新案成交已達7-8字頭，三重甚至也有9字頭出現，北大特區出現7字頭其實也在可以預期的範圍內。

中信房屋研展室副理莊思敏也認為，北大突破7字頭可視為個案表現，不過，從長線來看，預估伴隨雙北買盤外溢及軌道經濟的推動，北大特區房價仍有穩健成長的空間。

中信房屋三鶯團隊店東詹智民指出，「北大特區跨越三峽和樹林兩個行政區，是新北市開發較早的重劃區之一，目前區內基礎機能已逐漸成形，又有完善的文教、醫療資源，吸引了許多首購族、換屋族和退休族的目光。

隨著北大特區的開發日漸飽和，近年區內新推案的數量相對有限，而新案的成交單價普遍都在5字頭以上。「將捷朗學」坐落在學勤路林蔭大道上，附近有桃子腳國小、家樂福、全聯、特力屋、北二高樹林交流道、三鶯交流道等設施，生活機能完備，加上本次成交的個案為高樓層戶，種種利多因素加持因此房價創高。

莊思敏指出，北大特區本身屬於新北市相對外圍的蛋白區，但近年來在利多題材的挹注下，區域房市表現相當亮眼，依據實價登錄，目前北大特區的平均房價已經來到每坪48.8萬元，相較於2020年的每坪33.3萬元，短短5年時間就上漲了15.5萬元，房價漲幅打到47%、接近5成。

不過，莊思敏表示，919央行打炒房政策實施後，房市買氣急劇下降，即使北大特區利多匯聚，但金龍風暴的威力不容小覷，目前大盤買氣已落至低點，不少新建案都呈現「賣不動」的狀態，估計直到明年中前，若有熱銷或創高消息，估計都應屬於個案表現。