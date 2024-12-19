網路家庭股東臨時會通過統一認購私募 統一成最大股東

網路家庭（8044）19日召開股東臨時會，以逾九成贊成比率，通過統一認購網家私募普通股6,169萬4,120股。網路家庭董事長詹宏志指出，鑒於電商環境變化，需要更大的資金，計畫做私募現增，幸運地找到好的應募人統一企業（1216）。他表示，統一是他佩服的公司，耕耘多年，樸實踏實，擔任應募人，可望為網路家庭帶來穩定的發展。

網路家庭今天討論私募案、修訂公司章程案（資本總額由20億元擴增至25億元）案；統一將持有增資後三成股權。

網路家庭先前公布相關財報。第3季營收84.51億元，持平上季，年減13.4%，年減幅度較上半年擴大；合併稅後淨損1.20億元，較上季擴大，與去年同期接近；歸屬於母公司業主稅後淨損1.71億元，較上季淨損1.05億元減少，較去年同期淨損1.55億元擴大；每股稅後淨損1.21元，較上季每股淨損0.75元高，高於去年同期每股稅後淨損1.16元，為連七季虧損。

網家前三季累計合併營收265.55億元；合併營業虧損由去年同期的4.20億元縮小至1.43億元；合併稅前淨損由去年同期的2.15億元降至1.19億元；合併稅後淨損由去年同期的2.51億元小幅收斂至2.21億元；歸屬於母公司業主稅後淨損從去年同期的3.62億元縮減至3.52億元，每股稅後淨損由去年同期的2.82元收斂至2.49元。前三季合併營業虧損、稅前及稅

去年統一及統一超（2912）以290億元買下台灣家樂福，今年統一則以約32.5億元，收購Yahoo台灣電子商務八成股權，全面擴大實體及電子商務業務，統一集團喊出要以現有線上資源及線下全台最強實體通路資源，打造全球性電商平台。