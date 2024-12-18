世界不動產聯盟會長在台灣 張麗莉：高房價根源未解、房價不會跌

經過十年耕耘，台中品牌建商、龍寶建設董事長張麗莉在多位國際友人鼓勵，今年成功獲選世界不動產聯合會2024至2025年世界副會長一職，並將依據規定在2026至2027年出任世界不動產聯合會世界會長，不僅成為首位華人女性世界會長，更是少數以「台灣名稱、身分」正式參與世界都市論壇（World Urban Forum）等聯合國活動的國際民間組織。

世界不動產聯盟於1951年在巴黎成立，自1996年起正式成為聯合國經社理事會特殊諮詢機構。中華民國不動產協進會多年來透過該聯盟，以第二軌外交方式拓展台灣在國際經貿空間。

張麗莉18日表示，1974年起，台灣以「世界不動產聯合會臺灣分會」名義與國際交流，並將台灣優秀的建築作品推上世界舞台；2026年更是關鍵一役，她能代表台灣、並用台灣名稱和身分出任「世界不動產聯合會（International Real Estate Federation，法文簡稱FIABCI）世界會長」，讓她備感榮耀。

張麗莉指出，多年來，透過中華民國不動產協進會努力，她多次出任世界不動產聯盟各項重要職務，除長年擔任開發商暨投資者委員會主席，更在2023年由現任世界會長邀請出任財務委員會主席，並成為世界不動產聯合會當然常務理事，現在才有機會成為2024至2025年世界不動產聯合會世界副會長。

張麗莉強調，雖然台灣在國際環境的處境困難，但她相信「看得見的，全力以赴；看不見的，真心相待！」，接下來對內、她會完善會員服務以吸引年輕世代會員，對外同時深耕國際接軌，率領協進會、以身作則做好ESG，並積極推動各項會務無紙化，呼應聯合國「Better Cities, Better Lives」的理念，為未來營造更美好的城市，以及更美好的生活。

不過話鋒一轉，張麗莉表示，雖然致力將台灣優秀建築推上國際舞台，但回頭看國內不動產市場經營環境，政府接連打炒房政策希望藉此抑制房價上漲，但這一波房價攀升是因地價漲、通膨、缺工推動工人薪資上揚，再加上海外資金回流台灣、引發熱錢進入不動產，最終讓房價狂飆。

張麗莉指出，政策打擊短炒客、投機客是對的，但政府若是有心要真正解決高房價問題就要對症下藥，而不是透過政策限縮不動產放款資金，直接打到換屋自住客，政府政策應該有「合理性」、「安定性」。

她強調，尤其「不溯及既往」是政府、產業、人民三方間的信賴保護基礎，但這波打炒房政策她看不到「合理性」、「安定性」，一刀切的施行新措施，連申辦中的房貸業務都受到影響，接下來就是政府、整個市場就要面對這些已完銷、動輒幾百戶的低總價新建案將出現的「交屋問題」。

張麗莉分析，現在地價高、營建業缺工嚴峻，且通膨問題仍存在下，這樣的背景環境裡「房價是不太可能下滑」，尤其海外資金回流台灣，中央政府應將把海外回流熱錢引導到需要支持、扶植的產業上，而不是讓這些熱錢找不到投資標的、多數灌進不動產市場，推升房價飆漲，卻把該解決問題的政策對準換屋客，這是之後所有消費者都會面臨到的問題，政府需要正本清源的正視高房價的問題根源。

張麗莉表示，這一波打炒房政策將第二戶貸款成數，從原先七成一路限縮至僅剩三成，換屋民眾四成貸款落差誰要補，這對換屋族有很大的殺傷力。

張麗莉重申，地價飆漲、產業缺工加劇、通膨問題未解、熱錢無處去等，這些引發高房價的源頭，如果政府不解決，房價是不會下跌的，何況2025年還有碳排上路；「若未來四年這些問題政府沒有解決，卻只希望跌價，只有一個可能就是建商、承包商賠錢，對她來說，若賠錢、大不了她退出建築業，不要做了；她強調，一個負責任的政府應該正視問題，並從源頭解決高房價病徵，而不是扼殺市場。