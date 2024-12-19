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Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

日本兩大車廠談合併 裕日車代理權受關注

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

日產（Nissan）傳將與本田合併之際，鴻海（2317）也傳出向日產提出收購提議，一旦日產股權易主，後續全球代理版圖也恐隨之變動，日產台灣總代理裕日車（2227）後續是否能繼續代理日產車款，業界關注。

對此，裕日車昨（18）日回應，目前日產、本田等車廠都未發出任何正式聲明，不清楚消息來源為何。裕日車強調，目前日產與本田僅有在2024年3月正式宣布未來會強化技術合作，未來若有確認的更新進度或內容，會再向股東和大眾正式說明報告。

台灣汽車業者認為，台灣欠缺汽車自有品牌量能，鴻海積極投入電動車產業，若能取得日產汽車將有助於鴻海的汽車大業。無論是鴻華先進的新車開發、或是整體電動車供應鏈都將因此取得出海口，對台灣的汽車產業鏈有重要的意義。

業界指出，依據之前日本三菱與日產的合作經驗，中華車與三菱的代理關係並未受到影響，不過這也要看未來日產與本田汽車的合併協商發展而定。

業界分析，日產近年新車款開發遲緩，不只全球銷售受影響，在台銷售表現也不振，今年前11月在台累計掛牌1萬7,394輛，市占率降至4.2%，較前幾年失色不少，但在台灣汽車市場仍有一定的份量。另一方面，本田汽車今年前11月掛牌2萬3,698輛，市占率5.7%，日產與本田兩家日系品牌合計在台市占約一成。

本田 鴻海

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