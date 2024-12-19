超商雙雄出招 搶團購商機

超商雙雄瞄準2,000億團購市場大餅，統一超（2912）旗下台灣7-ELEVEN今年11月起「同店寄取」在全台超7,000家門市落地；全家便利商店（5903）昨（18）日宣布，推出「寄物+」包裹原店寄取新服務，主打「多溫層寄放、可代收貨款、彈性寄物天數」等特色；預期將帶動兩大超商整體營收走高。

全家表示，「寄物+」以多溫層寄放為最大亮點，解決甜點賣家與團購主的物流痛點，特別是冷凍與冷藏商品的存放需求。全家結合便利商店24小時營業與高密度門市網絡的優勢，讓團購主、小賣家能夠隨時隨地到店寄物，解決買賣雙方因時間不符或臨時變動而無法面交的困境，提升了交易的便利性與靈活性。

全家進一步指出，「寄物+」服務特別適合民眾在出遊、逛街或夜市時的寄物需求。全家的常溫寄物服務提供了便利的解決方案。消費者僅需支付20元寄物費，即可將物品暫時寄放於便利商店，輕鬆解放雙手，讓購物與出遊更加舒適自在。

7-ELEVEN「同店寄取」服務9月於台南市指定門市試行，11月起擴大全台7,000多家門市，提供團購主、賣家及消費者，無論網購寄取件、年節送禮遇到親友不在家等皆可至ibon機台選擇「原店取件」服務。

7-ELEVEN欲打造為全台據點最多的團購主、小賣家與消費者面交場域。「同店寄取」讓團購賣家無需負擔實體店面的租金成本，只需支付運費即可使用超商的物流與寄取服務，而買家也可選擇鄰近的便利商店取件。